Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото автора и Константина ТРИГУБЕНКО

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Мастер-класс проводил основатель метода – Eliyahu ADAR, заведующий ортопедическим отделением государственной больницы имени Эдит ВОЛЬФСОН (город Холон, Израиль), председатель израильской ассоциации хирургии коленного сустава и артроскопии, ведущий специалист по ортопедической хирургии Израиля.Технология израильскими докторами придумана семь лет назад. Она заключается в ведении в плечевой сустав баллона с физиологическим раствором, который при разорванных сухожилиях служит буфером между костями, обеспечивая их плавное скольжение, тем самым снижая боль и возвращая подвижность. В мире проведено уже 7 тысяч таких операций. В России методику зарегистрировали в прошлом году. Пока ее внедрили только врачи Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Кургана и Беслана.Ангарск выбран не случайно. Травматологическое отделение медсанчасти-36 вместе с Алексеем КОЛЕСНИКОВЫМ, который является его заведующим, у пациентов на слуху. К ним даже из Москвы едут лечиться. Они занимаются лечением и эндопротезированием суставов, в том числе плечевых. Новый метод найдет в Ангарске практическое применение.Пациенткой, на примере которой ведущие травматологи-ортопеды Ангарска и Иркутска учились вставлять в плечевой сустав баллон, полностью рассасывающийся через 12 месяцев, стала 63-летняя ангарчанка. В 90-х годах она перенесла операцию по поводу хронического вывиха плеча. Около 10 лет мучилась от болей в плечевом суставе и невозможности поднять руку. Периодически приходила в медсанчасть-36 на блокады и курс физиопроцедур, которые приносили ей временное облегчение.В операционную коллег из других больниц не пустили. Они за процессом наблюдали по монитору.