Смотри в оба!

Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото Николая Стернина

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Из 802 травм, зарегистрированных в 2016 году, 415 получены детьми на улице, 242 - в быту, 64 – в школах, 19 – в дошкольных учреждениях, 43 – при занятиях спортом, 4 – от жестокого обращения, 9 – в общественных местах, 6 – в ДТП. Об этом нашей газете рассказала заместитель главного врача ДГБ по медицинской части Анна СЕМЕНЮТА.Только 77 детей отделались ушибами. У 97 зарегистрированы закрытые черепно-мозговые травмы, у 361 – переломы рук и ног, у 16 – переломы позвоночника, у 44 – переломы ключицы, у 90 – подвывихи шейного отдела, у 10 – вывихи суставов, 49 ожогов, 33 раны, 8 инородных тел, 10 растяжений, 2 перелома таза и 5 сочетанных травм. За первый квартал текущего года на улице пострадали 67 детей, дома - 59., - пояснила Анна Александровна.Бывают вообще дикие случаи. Бабушка делала массаж и сломала малышу шею. Дядя подбрасывал племянника вверх и не сумел поймать, в результате падения ребенок травмировал позвоночник. Мама снимала ребенку свитер и сломала шейный позвонок.глазах совсем другое.