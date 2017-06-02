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Смотри в оба!


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Вчера, 20:52
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Календарное лето еще не началось, а в травматологическом отделении детской больницы уже проходят лечение 40 детей. И если раньше, по статистике, преобладали травмы, полученные детьми на улице, то с прошлого года лидируют бытовые травмы.

Смотри в оба!
Школьники ломают кости, катаясь на велосипеде, скейтборде, занимаясь паркуром, бегая по крышам гаражей и недостроям.

Из 802 травм, зарегистрированных в 2016 году, 415 получены детьми на улице, 242 - в быту, 64 – в школах, 19 – в дошкольных учреждениях, 43 – при занятиях спортом, 4 – от жестокого обращения, 9 – в общественных местах, 6 – в ДТП. Об этом нашей газете рассказала заместитель главного врача ДГБ по медицинской части Анна СЕМЕНЮТА.

Только 77 детей отделались ушибами. У 97 зарегистрированы закрытые черепно-мозговые травмы, у 361 – переломы рук и ног, у 16 – переломы позвоночника, у 44 – переломы ключицы, у 90 – подвывихи шейного отдела, у 10 – вывихи суставов, 49 ожогов, 33 раны, 8 инородных тел, 10 растяжений, 2 перелома таза и 5 сочетанных травм. За первый квартал текущего года на улице пострадали 67 детей, дома - 59.

- Дети грудного возраста травмируются из-за недосмотра родителей: падают с рук, из колясок, с пеленальных столиков и получают черепно-мозговые травмы. Дети 5-6 месяцев пробуют все на вкус и проглатывают инородные тела, что затрудняет дыхание, - пояснила Анна Александровна.

Бывают вообще дикие случаи. Бабушка делала массаж и сломала малышу шею. Дядя подбрасывал племянника вверх и не сумел поймать, в результате падения ребенок травмировал позвоночник. Мама снимала ребенку свитер и сломала шейный позвонок.
глазах совсем другое.

Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото Николая Стернина

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