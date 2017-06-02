.
,

Вовремя!


0

Вчера, 21:41
 Количество просмотров: 169
    

Как кардиолог правильным диагнозом спас ангарчанку

- Любой ваш шаг мог стать последним, поскольку коронарный сосуд, который питает сердечную мышцу, перекрыт на 97,5 процента, - сказали кардиологи областной больницы ангарской пенсионерке Людмиле САВИНОЙ, оформляя ее в стационар. Женщина по дороге в палату рухнула на пол.

Вовремя!
В 2015 году кардиолог БСМП высшей категории Ирина ЛЕТУНОВА награждена медалью «За верность профессии», которая учреждена Иркутским филиалом Российского кардиологического общества.

Людмила Федоровна призналась нашей газете:

- Я шла под землей по какому-то темному тоннелю. Вдоль него стояли родственники, которые умерли в разное время. Под ногами валялись сваи, через которые приходилось перешагивать. Когда я вышла к свету, увидела доктора, который произнес: «Ну вы нас и напугали». На следующее утро мне первой сделали операцию - прочистили сосуды и провели стентирование.

Стент – это сетка, которую вводят в сосуд в сложенном состоянии и там раскрывают, в результате чего улучшается кровоток по сосудам сердца, прекращаются боли и повышается качество жизни. Стентирование – сложная операция, поскольку она проводится на сосуде, диаметр которого 5 миллиметров, и при работающем сердце. Иркутские кардиохирурги подобные оперативные вмешательства поставили на поток, спасли уже сотни жизней.
68-летней Людмиле Савиной повезло: ее привезли в областную больницу на машине «скорой помощи» из кардиологического отделения БСМП. Успели вовремя.

- Сердце меня уже лет 10 беспокоило, - пояснила Людмила Федоровна. – Последний год боли все чаще становились невыносимыми. Мне было так плохо, что я шага не могла ступить. Боль давила на руки. Неоднократно обращалась в поликлинику №1 к участковому терапевту, которая прикреплена к нашему дому с момента его постройки. Она говорила, что у меня с сердцем все нормально. Я дважды по 10 дней лежала в терапевтическом отделении городской больницы №1. Даже после лечения мне с каждым днем становилось все хуже и хуже. Боль в груди была невыносимой. Не сумев от терапевта добиться направления к кардиологу, пошла в частный медицинский центр. Попала на прием к Ирине ЛЕТУНОВОЙ. Она услышала шумы в сердце и сказала, что мне необходимо наблюдаться по месту жительства. Даже с ее заключением я не смогла получить талон к кардиологу. В груди все горело, а терапевт продолжала твердить, что у меня все нормально. И когда от боли, раздирающей меня изнутри, я не могла уже дышать, вызвала «скорую помощь». В БСМП, куда меня положили, моим лечащим врачом оказалась Ирина Летунова. Она сделала УЗИ, назначила капельницу и сказала: «Вы молодая и должны жить!»

Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Первый полет МС-21
В Иркутске задержали так называемых «барсеточников»
Взлом мирового масштаба. АТАКА ХАКЕРОВ
Все новости категории

Спортивные новости
Попали в цель
Игра в одно кольцо
Три медали на первенстве мира по жиму лежа
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Сбежал из колонии
Виновен и был пьян
Сбила ракета
Все новости категории

Общество
В тихом омуте
Если с другом вышел в путь
Счастье на асфальте
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (41)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru