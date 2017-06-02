Как кардиолог правильным диагнозом спас ангарчанку



Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Людмила Федоровна призналась нашей газете:- Я шла под землей по какому-то темному тоннелю. Вдоль него стояли родственники, которые умерли в разное время. Под ногами валялись сваи, через которые приходилось перешагивать. Когда я вышла к свету, увидела доктора, который произнес:На следующее утро мне первой сделали операцию - прочистили сосуды и провели стентирование.Стент – это сетка, которую вводят в сосуд в сложенном состоянии и там раскрывают, в результате чего улучшается кровоток по сосудам сердца, прекращаются боли и повышается качество жизни. Стентирование – сложная операция, поскольку она проводится на сосуде, диаметр которого 5 миллиметров, и при работающем сердце. Иркутские кардиохирурги подобные оперативные вмешательства поставили на поток, спасли уже сотни жизней.68-летней Людмиле Савиной повезло: ее привезли в областную больницу на машине «скорой помощи» из кардиологического отделения БСМП. Успели вовремя.- пояснила Людмила Федоровна. –