Как кардиолог правильным диагнозом спас ангарчанку- Любой ваш шаг мог стать последним, поскольку коронарный сосуд, который питает сердечную мышцу, перекрыт на 97,5 процента, - сказали кардиологи областной больницы ангарской пенсионерке Людмиле САВИНОЙ, оформляя ее в стационар. Женщина по дороге в палату рухнула на пол.В 2015 году кардиолог БСМП высшей категории Ирина ЛЕТУНОВА награждена медалью «За верность профессии», которая учреждена Иркутским филиалом Российского кардиологического общества.
Людмила Федоровна призналась нашей газете:
- Я шла под землей по какому-то темному тоннелю. Вдоль него стояли родственники, которые умерли в разное время. Под ногами валялись сваи, через которые приходилось перешагивать. Когда я вышла к свету, увидела доктора, который произнес: «Ну вы нас и напугали».
На следующее утро мне первой сделали операцию - прочистили сосуды и провели стентирование.
Стент – это сетка, которую вводят в сосуд в сложенном состоянии и там раскрывают, в результате чего улучшается кровоток по сосудам сердца, прекращаются боли и повышается качество жизни. Стентирование – сложная операция, поскольку она проводится на сосуде, диаметр которого 5 миллиметров, и при работающем сердце. Иркутские кардиохирурги подобные оперативные вмешательства поставили на поток, спасли уже сотни жизней.
68-летней Людмиле Савиной повезло: ее привезли в областную больницу на машине «скорой помощи» из кардиологического отделения БСМП. Успели вовремя.- Сердце меня уже лет 10 беспокоило,
- пояснила Людмила Федоровна. – Последний год боли все чаще становились невыносимыми. Мне было так плохо, что я шага не могла ступить. Боль давила на руки. Неоднократно обращалась в поликлинику №1 к участковому терапевту, которая прикреплена к нашему дому с момента его постройки. Она говорила, что у меня с сердцем все нормально. Я дважды по 10 дней лежала в терапевтическом отделении городской больницы №1. Даже после лечения мне с каждым днем становилось все хуже и хуже. Боль в груди была невыносимой. Не сумев от терапевта добиться направления к кардиологу, пошла в частный медицинский центр. Попала на прием к Ирине ЛЕТУНОВОЙ. Она услышала шумы в сердце и сказала, что мне необходимо наблюдаться по месту жительства. Даже с ее заключением я не смогла получить талон к кардиологу. В груди все горело, а терапевт продолжала твердить, что у меня все нормально. И когда от боли, раздирающей меня изнутри, я не могла уже дышать, вызвала «скорую помощь». В БСМП, куда меня положили, моим лечащим врачом оказалась Ирина Летунова. Она сделала УЗИ, назначила капельницу и сказала: «Вы молодая и должны жить!»
Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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