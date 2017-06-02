Пора завязывать

Галина ЛЕМЗЯКОВА

119 случайных прохожих обследовали на аппаратах - смокилайзере (определение уровня углекислого газа в организме) и пульсоксиметре (насыщение крови кислородом).- рассказала нашей газете главный врач врачебно-физкультурного диспансера «Здоровье» Ирина ЗАДОРОЖНЫХ. – УИз 28 обследованных курильщиков 63% составили мужчины. Некоторые, узнав свои результаты, задумались о последствиях для здоровья. Хотите бросить – обращайтесь в центр здоровья, который расположен в 84 квартале, во врачебно-физкультурном диспансере.