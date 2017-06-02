Пора завязывать

31 мая, во Всемирный день без табака, сотрудники врачебно-физкультурного диспансера и городской больницы №1 у торгового центра в 13 микрорайоне организовали передвижной консультационный пункт.
119 случайных прохожих обследовали на аппаратах - смокилайзере (определение уровня углекислого газа в организме) и пульсоксиметре (насыщение крови кислородом).- Из тех, кто пожелал пройти проверку, активными курильщиками являлись 28 человек,
- рассказала нашей газете главный врач врачебно-физкультурного диспансера «Здоровье» Ирина ЗАДОРОЖНЫХ. – У них уровень углекислого газа в организме превышал 20% (норма 0), а кровь насыщалась кислородом меньше 94 %. Особенно наглядно результаты обследований были видны у друзей, один из которых курит, а другой бросил полтора года назад. У первого уровень углекислого газа превышал 20%, у второго составлял 6.
Из 28 обследованных курильщиков 63% составили мужчины. Некоторые, узнав свои результаты, задумались о последствиях для здоровья. Хотите бросить – обращайтесь в центр здоровья, который расположен в 84 квартале, во врачебно-физкультурном диспансере.
Галина ЛЕМЗЯКОВА