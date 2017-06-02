Лестница здоровья

Как 80-летняя женщина заново ходить научиласьЕкатерина ХАМЕЕВА встаёт в 7 утра, обливается холодной водой. Острые боли у неё прошли. Давление нормализовалось.
Фото Николая СТЕРНИНА- Упала я, можно сказать, на ровном месте - перед поликлиникой №1, куда шла на прием к участковому терапевту Виктории КОРЗИЛОВОЙ,
- рассказала нашей газете Екатерина Иннокентьевна. – Это было в октябре, но снег еще на асфальте не лежал. Молодой человек, который проходил мимо, помог мне подняться, посадил на скамейку и сбегал за Викторией Владимировной. Она уже вызвала «скорую помощь» и позвонила моей внучке.
Из БСМП после необходимого курса лечения женщину домой привезли тоже на «скорой». Самостоятельно она даже стоять не могла. Робкие шаги по квартире ей помогали делать взрослые внуки, которые живут вместе с ней. Женщина сникла, решив, что никогда больше не сможет самостоятельно ходить, но увидела в нашей газете рекламу медицинского центра доктора БУБНОВСКОГО. Внуки, заметив в глазах бабушки заинтересованность, заявили: «Хватит хандрить! Пора разрабатывать ногу и возвращаться к обычной жизни».
- Врач в Центре Бубновского сказала: «Ваша жизнь зависит только от вас! Мы можем помочь, подсказать, научить. Самое главное для вас – двигаться и воды не бояться»
, - вспоминает Екатерина Хамеева. – Мне было страшно заниматься на тренажерах. Я с ужасом обливалась в сауне холодной водой. Однако втянулась и заново ощутила вкус к жизни. Меня на занятия привозили три раза в неделю. Упражнения становились сложнее, а делать их мне было легче. И когда подходил к концу трехмесячный курс реабилитации, я от женщины услышала, что она в «квартале» занимается скандинавской ходьбой. Туда бы я ездить не стала, но увидела, что похожие занятия проходят недалеко от нас, во Дворце ветеранов «Победа». Внучка купила мне палки, и я пошла…
Галина ЛЕМЗЯКОВА
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