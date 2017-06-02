Лестница здоровья

Как 80-летняя женщина заново ходить научилась

Фото Николая СТЕРНИНА

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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- рассказала нашей газете Екатерина Иннокентьевна.Из БСМП после необходимого курса лечения женщину домой привезли тоже на «скорой». Самостоятельно она даже стоять не могла. Робкие шаги по квартире ей помогали делать взрослые внуки, которые живут вместе с ней. Женщина сникла, решив, что никогда больше не сможет самостоятельно ходить, но увидела в нашей газете рекламу медицинского центра доктора БУБНОВСКОГО. Внуки, заметив в глазах бабушки заинтересованность, заявили:- Врач в Центре Бубновского сказала:, - вспоминает Екатерина Хамеева. –