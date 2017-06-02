Никогда не поздно

Галине КОЛЕСНИКОВОЙ 69 лет. Два месяца назад она впервые в жизни села на шпагат. На занятиях в группе «Фитнес для пенсионеров».В 69 лет Галина КОЛЕСНИКОВА смогла сделать то, на что в молодости у неё не хватало ни сил, ни времени.
Фото Любови КРИВОШЕЕВОЙ
Галина Ивановна воспитала 4 дочерей, 30 лет проработала в тепличном хозяйстве. Потом помогала своим девочкам с внуками. Их у нее 8: старшему 29 лет, а младшие нынче пойдут в первый класс.
Шесть лет назад Галина Колесникова решилась несколько часов в неделю выкроить и для себя. Дачу продали, время появилось. Почему фитнес?
Поясняет: - Здесь занимаются люди, близкие по возрасту. Тут не только здоровье приобретаешь, но и общаешься. Мы же вместе и в кафе ходим, и в баню. И дни рождения отмечаем, и рецептами делимся. Плюс физические упражнения. Когда ты активно двигаешься, ощущаешь прилив крови. Один дома зарядку делать не будешь, а вместе с другими - с огромным удовольствием. Занятия дисциплинируют, дарят массу энергии и позитива.
И пока более молодые соседки Колесниковой после сидения на лавочке у подъезда, опираясь на тросточку, могут дойти только до ближайшего магазина, Галина Ивановна дважды в день бегает на работу. Она 11 лет трудится санитаркой в МАНО ЛДЦ.
Убеждена: - Если бы не фитнес, давно бы уволилась. В гинекологическом и стоматологическом кабинетах не только полы, но и стены до потолка необходимо регулярно мыть. Эта задача не из простых, но я с ней справляюсь, потому что два раза в неделю в течение одного часа под руководством опытного тренера выполняю различные упражнения, в том числе и силовые, и на выносливость. Заметила, что после занятий давление снижается.
Галина ЛЕМЗЯКОВА
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