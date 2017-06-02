Никогда не поздно

Фото Любови КРИВОШЕЕВОЙ



Галина ЛЕМЗЯКОВА

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Галина Ивановна воспитала 4 дочерей, 30 лет проработала в тепличном хозяйстве. Потом помогала своим девочкам с внуками. Их у нее 8: старшему 29 лет, а младшие нынче пойдут в первый класс.Шесть лет назад Галина Колесникова решилась несколько часов в неделю выкроить и для себя. Дачу продали, время появилось. Почему фитнес?Поясняет:И пока более молодые соседки Колесниковой после сидения на лавочке у подъезда, опираясь на тросточку, могут дойти только до ближайшего магазина, Галина Ивановна дважды в день бегает на работу. Она 11 лет трудится санитаркой в МАНО ЛДЦ.Убеждена: