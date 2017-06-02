Эту ягоду не продают в магазинах. Почему-то она у нас не очень популярна. Но если вдруг вы увидите на улице у бабушек стакан или баночку сине-голубых веретенообразных ягод, не проходите мимо. Жимолость – самая ранняя ягода.Жимолость дарит одни из первых живых витаминов.
Фото с сайта Dachasadovnika.ru
Жимолость не только имеет освежающий, сладковато-кислый вкус, но еще и очень полезна.
Одна известная ангарчанка не варит из жимолости варенье и не замораживает ягоды в морозильнике, как делают многие. Она готовит витаминный концентрат с минимумом сахара и без тепловой обработки. Три стакана ягоды засыпает 1 стаканом сахара, толчёт деревянной толкушкой, а потом доводит блендером до состояния нежного мусса. Разливает по 250-граммовым баночкам из-под магазинных джемов или горчицы и сразу ставит в морозилку. Такая заготовка прекрасно хранится год (больше не пробовали – домашние и гости всё съедают подчистую). Все витамины и вкус этого ягодного десерта сохраняются в наилучшем виде.
Виктория КОСТИНА
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