Самая ранняя

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Виктория КОСТИНА

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Жимолость не только имеет освежающий, сладковато-кислый вкус, но еще и очень полезна.Одна известная ангарчанка не варит из жимолости варенье и не замораживает ягоды в морозильнике, как делают многие. Она готовит витаминный концентрат с минимумом сахара и без тепловой обработки. Три стакана ягоды засыпает 1 стаканом сахара, толчёт деревянной толкушкой, а потом доводит блендером до состояния нежного мусса. Разливает по 250-граммовым баночкам из-под магазинных джемов или горчицы и сразу ставит в морозилку. Такая заготовка прекрасно хранится год (больше не пробовали – домашние и гости всё съедают подчистую). Все витамины и вкус этого ягодного десерта сохраняются в наилучшем виде.