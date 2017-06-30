Замминистра его знает

Деньги идут

за пациентом



Хотеть не вредно

Причина отказа

Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Главный постулат страховой медицины - пациент сам выбирает, в какой поликлинике и у какого врача он будет получать медицинскую помощь, - в нашем городе не работает. Врачей не хватает. Хотя поликлинику при желании поменять все-таки можно. Лечебное учреждение получает деньги в зависимости от количества прикрепленного населения. Значит, принимать новых пациентов на учет ей выгодно. Но их же потом еще и лечить надо! Так что молодому, относительно здоровому человеку прикрепиться к поликлинике не по месту жительства гораздо проще. Пожилым в этом их желании зачастую отказывают. По объективным причинам.На помощь областным и федеральным больницам, которые зачастую не справляются с потоком людей, нуждающихся в лечении, приходит частная медицина. Есть клиники, согласные лечить пациентов не только за живые деньги, но и по полису ОМС.- пояснил на встрече с областными журналистами директор территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области Евгений ГРАДОБОЕВ. –Однако всё красиво звучит только на словах. На деле между заявлением о своем желании оказывать медицинскую помощь населению в системе ОМС и реальной работой целая пропасть.Территориальный фонд не вправе отказать частной клинике, если она до 1 сентября подает документы на вхождение в систему с будущего года и имеет лицензию положенного срока действия. Но платы за обслуживание пациентов по тарифам ОМС ей это не гарантирует.Среди негосударственных медицинских организаций, заявивших о своем желании работать в системе ОМС и вошедших в территориальную программу, есть ангарское ООО «Просто лаборатория» - учредитель клиники интегративной медицины L5, которая специализируется на лечении суставов и позвоночника. Главный врач клиники, кандидат медицинских наук Артем ДЫДЫКИН рассказал нашей газете:Выделяет деньги и определяет размеры помощи лечебным организациям комиссия по разработке программы госгарантий, куда входят представители страховщиков, территориального фонда, комитета по здравоохранению, профсоюзов лечебных учреждений, главных врачей крупных больниц региона.Учреждение, которое хочет работать с ОМС, знакомится с тарифным справочником и сообщает территориальному фонду, какие виды помощи оно готово оказывать. Комиссия решает, дать этому медучреждению плановое задание на 10 тысяч или на 100 тысяч рублей. Деньги выделяются в зависимости от того, насколько услуги, оказываемые данным учреждением, необходимы городу и как это ЛПУ зарекомендовало себя ранее.