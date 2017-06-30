Замминистра его знает

На прошлой неделе два пресс-секретаря Министерства здравоохранения Иркутской области пригласили корреспондентов нашей газеты на мероприятие, посвященное работе негосударственных медицинских организаций Иркутской области в системе ОМС. Статистика утверждает: от остеохондроза страдает больше половины населения земного шара.
Деньги идут
за пациентом
Главный постулат страховой медицины - пациент сам выбирает, в какой поликлинике и у какого врача он будет получать медицинскую помощь, - в нашем городе не работает. Врачей не хватает. Хотя поликлинику при желании поменять все-таки можно. Лечебное учреждение получает деньги в зависимости от количества прикрепленного населения. Значит, принимать новых пациентов на учет ей выгодно. Но их же потом еще и лечить надо! Так что молодому, относительно здоровому человеку прикрепиться к поликлинике не по месту жительства гораздо проще. Пожилым в этом их желании зачастую отказывают. По объективным причинам.
Хотеть не вредно
На помощь областным и федеральным больницам, которые зачастую не справляются с потоком людей, нуждающихся в лечении, приходит частная медицина. Есть клиники, согласные лечить пациентов не только за живые деньги, но и по полису ОМС. - В соответствии с федеральным законодательством участие в территориальной программе ОМС может принять любая медицинская организация вне зависимости от организационно-правовой формы собственности,
- пояснил на встрече с областными журналистами директор территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области Евгений ГРАДОБОЕВ. – Причем такое участие носит уведомительный характер. В 2017 году в Иркутской области в реализации программы принимают участие 39 негосударственных медицинских организаций.
Однако всё красиво звучит только на словах. На деле между заявлением о своем желании оказывать медицинскую помощь населению в системе ОМС и реальной работой целая пропасть.
Территориальный фонд не вправе отказать частной клинике, если она до 1 сентября подает документы на вхождение в систему с будущего года и имеет лицензию положенного срока действия. Но платы за обслуживание пациентов по тарифам ОМС ей это не гарантирует.
Причина отказа
Среди негосударственных медицинских организаций, заявивших о своем желании работать в системе ОМС и вошедших в территориальную программу, есть ангарское ООО «Просто лаборатория» - учредитель клиники интегративной медицины L5, которая специализируется на лечении суставов и позвоночника. Главный врач клиники, кандидат медицинских наук Артем ДЫДЫКИН рассказал нашей газете:
- Мы можем по профилю травматология и ортопедия за год пролечить в дневном стационаре 950 пациентов с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 460 – в круглосуточном стационаре, провести 540 лазерных и радиочастотных операций по удалению межпозвонковой грыжи – нуклеопластика, которая относится к высокотехнологичной медицинской помощи. Однако специалисты Министерства здравоохранения отказались выделить нам объем услуг, который гарантированно будет оплачен из ОМС.
Выделяет деньги и определяет размеры помощи лечебным организациям комиссия по разработке программы госгарантий, куда входят представители страховщиков, территориального фонда, комитета по здравоохранению, профсоюзов лечебных учреждений, главных врачей крупных больниц региона.
Учреждение, которое хочет работать с ОМС, знакомится с тарифным справочником и сообщает территориальному фонду, какие виды помощи оно готово оказывать. Комиссия решает, дать этому медучреждению плановое задание на 10 тысяч или на 100 тысяч рублей. Деньги выделяются в зависимости от того, насколько услуги, оказываемые данным учреждением, необходимы городу и как это ЛПУ зарекомендовало себя ранее.
Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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