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Пейте больше воды


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Вчера, 13:53
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Аномальная жара, зафиксированная в Приангарье в последнюю декаду июня, для ангарчан не прошла бесследно. На прошлой неделе в реанимации БСМП постоянно находились по 5-6 человек с инфарктами, нарушениями сердечного ритма и низким давлением.

В кардиологическом отделении БСМП, где обычно одновременно проходят лечение по 60 человек, число пациентов переваливало за 70. Пожилые люди, которые лето проводят на дачных участках, не соблюдали необходимые меры безопасности, перегружая свою сердечно-сосудистую систему. О том, как необходимо вести себя в жаркие дни, чтобы не оказаться в реанимации, нашей газете рассказала и.о. заведующей кардиологическим отделением БСМП Ирина ЛЕТУНОВА.

- Пейте больше воды! Густая кровь способствует развитию тромбозов, которые ведут к инфарктам и инсультам. В течение дня находитесь в прохладном помещении. Если необходимо выйти на улицу, старайтесь придерживаться теневой стороны. Ни в коем случае в жару не работайте в теплицах. Занимайтесь огородными работами рано утром или вечером, когда жара уже спадает. И не прекращайте прием медикаментов, которые выписывает лечащий кардиолог. Перегревание организма и самовольный отказ от таблеток повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и приводят к обострению хронических заболеваний.

В последние два дня ситуация нормализовалась. Количество инфарктов пошло на спад. Однако лето продолжается. И после нескольких дождливых дней жара в город снова вернется. Так что запомните советы кардиолога и держите при себе постоянно бутылку чистой воды. Причем не просто держите, а пейте.

Галина ЛЕМЗЯКОВА
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