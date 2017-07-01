На месте не пробовать

Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Санитарно-паразитологическим исследованиям подлежало 159 проб, на содержание нитратов и пестицидов проверили 472 пробы. В результате забраковано 15 партий овощей и фруктов, в том числе не отвечающих санитарным требованиям (2 пробы картофеля), а также без соответствующей маркировки. Объём забракованной продукции составил 40 килограммов.Однако проверить всех не могут. Поэтому лучше самим пристально следить за тем, что покупаем и у кого. Роспотребнадзор советует первым делом обращать внимание на внешний вид продавца. Он должен быть опрятно одет, в чистую одежду, иметь специальный головной убор, а также иметь нагрудный знак, на котором указываются его имя и фамилия, название организации и её адрес. Чтобы было потом кому предъявлять претензии.