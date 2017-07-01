Многие спрашивают: а что такое химия (с затаенным страхом)? Химия - это просто инъекция - препарат, который постепенно вводят в вену. Можно вводить голый препарат, а можно с дополнительными, которые снимают интоксикацию. Во втором случае человеку немного лучше. В первом - он лезет на стену. В государственных клиниках стен много.Анастасия МИНЬКОВА в Иркутске работала корреспондентом газеты «Номер один», редактором молодёжной редакции газеты «СМ Номер один», заместителем главного редактора газеты «Пятница». В 2002-2003 годах читала курс лекций по «Теории и практике СМИ» в лингвистическом университете на кафедре журналистики и PR для 2 и 3 курсов. В Петербурге работала в газете «Метро», писала для «Моего района» и «Новой газеты в Петербурге».
Такую емкую, пронзительную, сногсшибательную характеристику, бьющую по мозгам и рикошетом отдающую в сердце, одному из основных методов лечения онкологии дала бывшая иркутянка, журналистка Анастасия МИНЬКОВА, познавшая эту болезнь.
Рак настиг ее в Санкт-Петербурге, где она жила и работала с 2004 года. Настя боролась больше двух лет. И время от времени вела виртуальный дневник. В нем она кратко, несколькими предложениями рассказывала о разных аспектах лечения в онкологической больнице: государственной и частной, оплачивать которую ей помогали коллеги и читатели. От этих записей холодеет внутри.
Однажды человек попал в онкодиспансер, и ему приснился сон. Что перед ним большое окно с мутным стеклом. И оно заклеено с зимы широкими бумажными лентами. В углах скопилась грязь и пыль. И это очень похоже на окно медицинского казенного учреждения. Снится человеку, что он начинает сдирать эти ленты с треском. Отдираются они хорошо, легко. И открывает он это большое окно, и видит чистое голубое небо, деревья какие-то, и свежий воздух наполняет его грудь до рези. Проснулся человек - рот открыт, в горле пересохло, протянул руку к бутылке с водой на прикроватной тумбочке. Сделал глоток и подумал: «Когда-нибудь это кончится».
Первый визит
Первый раз я пришла в онкодиспансер восемь лет назад. За компанию с подругой. Временем на сидение в очереди мы не располагали, поэтому заплатили за прием деньги. Думали, что по платным услугам там работает отдельный кабинет. Оказалось, что врач на приеме один. И тот, кто принес в кассу наличку, проходит к нему вне очереди.
Мне было стыдно перед людьми, ожидание которых затянулось. Они молча сидели на стульях и не высказывали недовольства. Никто в этой очереди не разговаривал по телефону, не читал и не смотрел на часы. Все прятали глаза, теребили носовые платки и беззвучно шевелили губами. Оказывается, это, за редким исключением, стандартная практика по всей стране.
Однажды человек попал в онкодиспансер. Он посмотрел на очереди и подумал: «Никогда не думал, что столько людей болеет раком». Высидев больше четырех часов к врачу, он подумал, что слава Богу, что не нужно будет снова сидеть в такой очереди – ведь сейчас, на приеме, все решится. На приеме ничего не решилось, потом человеку пришлось привыкнуть к этой особенности онкодиспансера, и он стал относиться к нему, как к станции техобслуживания, а не как к больнице, где могут вылечить. Поэтому сейчас очереди в онкодиспансере не пугают человека, а бесят – нас уже слишком много, а диспансер всего один.Книгу Анастасии МИНЬКОВОЙ «Когда-нибудь это кончится» нельзя купить в магазине. Она распространяется на некоммерческой основе.
Принять диагноз
Общаясь с пациентами онкодиспансера, я поняла, что для многих самое сложное – это принять диагноз.
Решение жить с диагнозом рак или умереть с диагнозом рак человек принимает в первые несколько минут после слов врача.
Два местных примера. У женщины во время проведения УЗИ обнаружили опухоль. Сказали фразу, которую она больше всего на свете боялась услышать: «У вас рак», и дали направление в онкодиспансер. Опухоль оказалась доброкачественной, но предварительный вердикт врача сделал свое дело: в ее психике произошли необратимые изменения. Мужчина, наоборот, не расстроился, даже когда рак ему поставили в третий раз. После всех операций, химио- и лучевых терапий он приходил к нам в редакцию, чтобы продемонстрировать: на всем этом жизнь не заканчивается. Однако чтобы выйти из этой схватки живым, одного желания пациента мало.
Однажды человек попал в онкодиспансер и услышал там историю о женщине с четвертой стадией, которая встала и пошла, когда узнала, что ее дочь беременна. Рождение внука мобилизовало ее, и она победила болезнь. Еще была история про мужика, тоже с четвертой стадией рака легких, которого бросила жена. Мужик не смог этого вынести, нашел точную копию жены, сошелся с ней и жил счастливо. Человек слушал эти истории, а про себя думал, что одним помогает стресс, а другим - врач, который хочет тебя вылечить, который знает, что делать, который берет тебя за руку, смотрит в глаза и называет по имени.
Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото взято с сайта VK
и http://baikal-info.ru
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