Корь на пороге вашего дома

Переписываюсь с коллегами из разных городов, читаю их посты на стенах "для друзей", их посты в закрытых профессиональных группах.



Разные врачи, независимо друг от друга, сообщают, что в их больнице, в их отделении, на их участке дети заболевают корью.



В Питере корь, в Москве корь. Каждый раз, когда читаю про это у коллег, лезу в гугл, ищу корь в новостях, думаю — вот сейчас репостну. Нет, по-прежнему тишина в СМИ.



Это что, заговор молчания? Или СМИ это неинтересно? Или Роспотребнадзору это не выгодно, или что? Те случаи, о которых знаю я (не менее пяти) — все как один не привиты, то есть лишают антипрививочников их любимого козыря "смотрите, привитые тоже болеют!". Вот сейчас и надо писать об этом в СМИ, чтобы все успели привиться, не дожидаясь, пока пара детей погибнет от кори, как недавно в Одессе.



А пока в СМИ тишина — давайте хоть педиатры молчать не будут.



Москвичи, питерцы — в ваших городах начались вспышки кори, беда уже у ваших ворот. Если вы до сих пор не привили своих детей от этой болезни — сейчас самое время. Если вы сами в детстве получили только одну из двух прививок — идите к терапевту и получите вторую. Если вы работаете с детьми — обсудите со своим врачом, нужна ли вам сейчас дополнительная вакцина, даже если у вас уже есть две прививки (полный курс).



Корь — это неприятно, нередко опасно и иногда смертельно. Не полагайтесь на авось».



Не так давно американские ученые провели компьютерное моделирование и выяснили, что если охват прививками снизится хотя бы на 5%, то заболеваемость корью вырастет в три раза. «Полученные результаты свидетельствуют об острой необходимости в законодательных мерах по борьбе с недоверием к вакцинации на уровне отдельных штатов и страны в целом. В частности, следует подумать об исключении личных убеждений из законных причин отказа от прививок», — пишут исследователи.



Напомню, из-за чего все началось. Британский врач Эндрю Уэйкфилд выпустил статью, в которой говорилось, будто прививки вызывают аутизм у детей. Позже это утверждение опровергли многочисленными исследованиями, сама статья была признана фальсифицированной, а ее автора лишили лицензии на врачебную деятельность. Но панику, которую он посеял среди родителей, было уже не остановить. С тех пор история про аутизм трансформировалась в какие-то совсем невероятные байки про теории заговора, «программы глобальной депопуляции» и биологическую войну. Люди повально отказываются прививать своих детей, а нынешняя эпидемия кори — прямое следствие отказа от вакцинации.



Делайте прививки и не болейте.