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На ВИЧ проверяют в поезде


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Вчера, 12:26
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На прошлой неделе на железнодорожной станции Иркутска прямо в вагоне всем желающим проводили экспресс-диагностику на ВИЧ. За три дня кровь сдали 392 человека. Пять проб показали положительный результат.

Кампания «Тест на ВИЧ», проводимая Министерством здравоохранения РФ и Российскими железными дорогами, стартовала 7 июля во Владивостоке. Масштабные акции планируется провести в 24 регионах со сложной обстановкой с заболеванием ВИЧ.

Иркутская область несколько лет входит в тройку лидеров в России по заболеваемости ВИЧ. За весь период наблюдения выявлено 51278 человек с положительным иммуноблоттингом. Только за пять месяцев этого года в Приангарье выявлено 1784 новых случая. Показатель заболеваемости составил 73,9 на сто тысяч населения, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 15 процентов.

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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