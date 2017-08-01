На ВИЧ проверяют в поезде



Галина ЛЕМЗЯКОВА

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Кампания «Тест на ВИЧ», проводимая Министерством здравоохранения РФ и Российскими железными дорогами, стартовала 7 июля во Владивостоке. Масштабные акции планируется провести в 24 регионах со сложной обстановкой с заболеванием ВИЧ.Иркутская область несколько лет входит в тройку лидеров в России по заболеваемости ВИЧ. За весь период наблюдения выявлено 51278 человек с положительным иммуноблоттингом. Только за пять месяцев этого года в Приангарье выявлено 1784 новых случая. Показатель заболеваемости составил 73,9 на сто тысяч населения, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 15 процентов.