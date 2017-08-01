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Бионические глаза-новшество в офтальмологии


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Сегодня, 11:21
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В России успешно прошла операция по установке ретинального импланта на сетчатку глаза, и в будущем в министерстве планируют сделать эту инновационную технологию доступной для слепых, заявила замглавы Минздрава Татьяна Яковлева.

«Когда произойдёт подтверждение экономической эффективности, эта операция будет включена в перечень видов медицины высоких технологий (…) и эти операции будут делаться за счёт государства нашим пациентам», — сказала Яковлева на пресс-конференции во вторник.

Ретинальный имплант, или «бионический глаз» — устройство, состоящее из специальных очков с маленькой видеокамерой, блока обработки «картинки» и электростимулятора, который имплантируется на сетчатку глаза человека. Изображение с камеры обрабатывается и предаётся на имплант на сетчатке по беспроводной связи.
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