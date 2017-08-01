Отравились на Байкале

На байкальской турбазе «Дали», расположенной в Бурятии, свыше ста человек получили кишечную инфекцию. Среди отдыхавших там были и ангарчане.
- Как только я узнал о массовом отравлении, примчался на турбазу за ребенком. Он несколько лет занимается танцами и очень хотел попасть на мастер-классы, которые проводились в рамках фестиваля «Байкал дэнс кэмп». За девять дней, в которые организаторы обещали батлы, вечеринки, конкурсы, съемки танцевального видеоклипа, мы заплатили 24500 рублей. Ребенка мне отдали только после того, как я написал расписку, что предупрежден о возможном наличии кишечной инфекции и лечить ее буду самостоятельно по месту жительства, – по просьбе ангарчанина мы не называем имя ребенка и коллектив, в котором он занимается.
Галина ЛЕМЗЯКОВА
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