Что съесть, когда хочется «чего-нибудь вредного»?

Вечерний жор

Замечали, что потребность в сладком и жирном просыпается ближе к вечеру? Ученые Гарвардского и Орегонского университетов объяснили нездоровую закономерность. Результаты исследования, опубликованные в журнале Obesity, демонстрируют связь аппетита с биологическими часами организма. Согласно биоритмам, перед сном тело запасается энергией, именно поэтому пик голода приходится на вечерние часы. И, наоборот, в 08:00 аппетит находится «в полусонном состоянии».



Так, в древности вечерняя трапеза помогала нашим предкам накопить необходимую энергию для утренней охоты, тогда как утреннее переедание могло стоить жизни. Времена изменились, но стрелки внутренних часов природа не перевела.



Неконтролируемое желание поесть

Стивен Витерли, эксперт в области пищевого поведения и автор книги «Почему люди любят мусорную пищу», 20 лет изучал особенности джанк-фуда (от англ. junk food — мусорная еда), пытаясь понять, почему гамбургеры, чипсы и булки вызывают у людей такой восторг.



Первый секрет — в несравненном комплексе ощущений: ни одно сбалансированное блюдо не может быть сладким, соленым, жирным одновременно и при этом таять во рту (а чипсы могут).

Второй — в самом составе «мусорной пищи». Состав такой еды быстро насыщает организм, посылая соответствующие сигналы в мозг, но уже через полчаса взбудораженный орган требует новой порции.

Производители тратят миллионы долларов, чтобы найти «идеальный вкус», разработать хрустящую корочку и добиться воздушной консистенции. А чем быстрее еда «тает во рту», тем менее калорийной она кажется.



Подбираем здоровые аналоги

Желание полакомиться чем-нибудь вредным отчасти продиктовано агрессивным маркетингом и нарушенным пищевым поведением. Однако похоже может проявляться дефицит полезных веществ. Значит, «купировать» нездоровую потребность можно полезными аналогами.



Тяга к шоколаду, скорее всего, говорит о дефиците магния. Попробуйте заменить шоколадную плитку орехами, семечками, бананами или авокадо — и прислушайтесь к своим ощущениям.

Потребность в булках и хлебобулочных изделиях первого сорта — вероятный недостаток незаменимых аминокислот. В качестве «заменителей» подойдут рыба, яйца и орехи.

Если хочется жареного — организму не хватает жиров. Жареное мясо можно заменить орехами (особенно миндалем и кешью).

Хочется спиртного? Попробуйте восполнить дефицит калия и кальция медом, морской капустой и цитрусовыми.

Альтернативой сладкой газировке может стать минеральная вода или минеральные напитки с добавлением сока — возможно, организму требуется восполнить водный баланс.

Заменить фаст-фуд способен только сбалансированный прием пищи — вы просто хотите есть, не нагружайте свой организм «мусором»!

Непреодолимое желание заказать пиццу чаще всего говорит о дефиците жирных кислот. Вместо нее можно приготовить стейк из лосося, съесть горсть грецких орехов или на худой конец выпить ложку льняного масла.

Высокоуглеводные продукты (от печенья до тортов). Попробуйте подобрать витаминно-минеральный комплекс. Нехватку важных элементов мозг компенсирует избытком серотонина, который вырабатывается в ответ на сладости.

Почему меняются вкусовые предпочтения?

Если раньше без соленых огурцов вы не могли прожить и дня, а теперь едите только постные продукты, не упускайте этот факт из вида. Резкая смена вкусовых пристрастий часто говорит о серьезных нарушениях (беременных это не касается).



Любителям кислых продуктов стоит проверить кислотность желудка. Страсть к квашеной капусте могут испытывать люди с гастритом.

Хочется острого — не хватает пищеварительных ферментов (острые специи стимулируют пищеварение).

Хочется пресного — возможно, у вас язва, гастрит или заболевание печени и желчного пузыря.

Продукты, о вреде которых вы не догадываетесь

Иногда на все рекомендации хочется махнуть рукой и все-таки съесть «что-нибудь эдакое». В маленьких слабостях нет ничего страшного. Тем не менее под маской безобидных десертов часто скрываются калорийные бомбы. Вот три самых популярных пищевых лицемера.



Обязательно обращайте внимание на жирность молочных продуктов и читайте их состав, предупреждает врач-диетолог Лидия Ионова. Отдельного внимания заслуживает глазированный сырок. «По его составу можно изучать химию. Натуральный творог уступил место синтетическому творожному продукту, сливочное масло — растительным жирам. Но это еще полбеды. Производители не жалеют химических „улучшителей“. Вдобавок ко всем этим „прелестям“ — высокая калорийность: 40-граммовый сырок содержит больше 160 ккал».



Бутерброд с колбасой — тоже не лучший вариант. По своей калорийности это даже не перекус, а полноценный полдник, к тому же со скрытой угрозой. «Обычная колбаса практически не содержит мяса, зато жира и соли в ней — хоть отбавляй, — объясняет специалист. — Нитриты и нитраты придают продукту аппетитный розовый цвет. Сами по себе эти соединения не опасны, однако под действием ферментов в организме они превращаются в канцероген нитрозамин». Не доверяйте «плюшкам» без наполнителей — они также вредны, как пирожные с начинкой.



Многие с гордостью заявляют, что едят, например, круассаны „без всего“, не задумываясь, что слоеное тесто — это классическое сочетание насыщенных жиров и простых углеводов — масла и муки.

Лидия Ионова. Врач-диетолог

В общем, питайтесь правильно! Рациональное питание решает массу вопросов и естественным образом настраивает внутренние процессы, но и с ним усердствовать не стоит: зацикленность на правильном питании может привести к нервному расстройству.



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