Заболел – позвони



Анастасия КУРМАЗОВА

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В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по заболеваемости энтеровирусной инфекцией в организациях отдыха Турецкой Республики управление Роспотребнадзора по Иркутской области открыло «горячую линию». Звонки принимаются по телефону 8-800-350-26-86 (звонок бесплатный), за консультацией потребители могут обращаться в управление Роспотребнадзора по Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 8.Эпидемиологи напоминают: энтеровирус цветёт пышным цветом именно летом и осенью. И для того чтобы подцепить заразу, вовсе не обязательно куда-то лететь. Достаточно плохо помыть руки.Энтеровирусы хорошо переносят низкие температуры: в условиях холодильника они сохраняются в течение нескольких недель, в водопроводной воде выживают до 18 дней, в речной воде - около месяца, в очищенных сточных водах - до двух месяцев.