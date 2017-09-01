Отдыхающие подхватили вирус

Ольга КРАСНОВА

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Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, у 13 отравившихся обнаружили норовирусную инфекцию. Такая же инфекция выявлена у четырех работников пищеблока. Такие результаты получены в результате лабораторных исследований проб биологического материала.Заметим, что норовирусную инфекцию называют кишечным гриппом, которым можно заразиться в любое время года. Её возбудитель крайне заразен и поражает людей всех возрастов. С момента заражения и до появления симптомов обычно проходит 12-48 часов. От норовируса нет специального лекарства. Чаще всего организм заболевшего сам справляется с болезнью за несколько дней. Крайне важно при этом много пить.