Отдыхающие подхватили вирус

С 23 по 24 августа 22 человека с базы отдыха «Утулик» были доставлены в инфекционное отделение Байкальской районной больницы с острой кишечной инфекцией. У заболевавших отмечалось повышение температуры, рвота, жидкий стул. Версии случившегося были разные: от отравления рыбой до инфекции.
Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, у 13 отравившихся обнаружили норовирусную инфекцию. Такая же инфекция выявлена у четырех работников пищеблока. Такие результаты получены в результате лабораторных исследований проб биологического материала.
Заметим, что норовирусную инфекцию называют кишечным гриппом, которым можно заразиться в любое время года. Её возбудитель крайне заразен и поражает людей всех возрастов. С момента заражения и до появления симптомов обычно проходит 12-48 часов. От норовируса нет специального лекарства. Чаще всего организм заболевшего сам справляется с болезнью за несколько дней. Крайне важно при этом много пить.
Ольга КРАСНОВА
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