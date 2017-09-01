В «Багульник» с пелёнок



Галина ЛЕМЗЯКОВА

На этой неделе первые направления от педиатров получат недоношенные малыши в возрасте до одного года и дети с ранними признаками нарушения развития. Индивидуальный план их реабилитации включает в себя рекомендации по полноценному питанию, водолечение, занятия лечебной физкультурой, физиотерапевтические процедуры, массаж и лечебно-профилактические кровати «Сатурн». Для палаты «Мать и дитя» дополнительно приобретены пеленальные столики и организована работа молочной кухни.Все лечение в центре осуществляется в рамках обязательного медицинского страхования, то есть родители за него не платят.