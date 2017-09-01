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В «Багульник» с пелёнок


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Сегодня, 13:40
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С сентября в центре медицинской реабилитации для детей и подростков, который теперь называется «Багульник», поскольку переселился в бывший одноименный профилакторий АЭХК, начнут принимать малышей до года.

На этой неделе первые направления от педиатров получат недоношенные малыши в возрасте до одного года и дети с ранними признаками нарушения развития. Индивидуальный план их реабилитации включает в себя рекомендации по полноценному питанию, водолечение, занятия лечебной физкультурой, физиотерапевтические процедуры, массаж и лечебно-профилактические кровати «Сатурн». Для палаты «Мать и дитя» дополнительно приобретены пеленальные столики и организована работа молочной кухни.

Все лечение в центре осуществляется в рамках обязательного медицинского страхования, то есть родители за него не платят.

Галина ЛЕМЗЯКОВА
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