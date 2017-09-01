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Встречаем грипп


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Сегодня, 16:00
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Медики прогнозируют в этом году тяжелый грипп. Чтобы до наступления эпидемии успел сформироваться иммунитет, сейчас в поликлиниках города проводится прививочная кампания. В Ангарск поступило 27480 бесплатных вакцин для детей и 43400 для взрослых.

- Прикрепленное население мы прививаем бесплатно в кабинете № 221 с 8 до 18 часов, - рассказала нашей газете эпидемиолог поликлиники № 1 Ольга ИВАНОВА. - В первую очередь прививки ставят людям с высоким риском заболевания: тем, кто старше 60 лет, часто болеющим ОРВИ, беременным и пациентам с хроническими заболеваниями, а также студентам и декретированной группе населения: работникам медицины, образования, социальной сферы, полиции, военнослужащим. Прививки ставим российской вакциной «Совигрипп», которая содержит штаммы вируса гриппа типов А и В и хорошо переносится. Противопоказаниями являются аллергия на куриный белок, сильная реакция на предыдущую вакцинацию (температура 40 градусов, отек в месте укола). Стоит подождать с прививкой тем, у кого сейчас повышенная температура, тяжелая вирусная или кишечная инфекция, обострение хронического заболевания.

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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