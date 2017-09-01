НЕ ДОКТОР, НО УМЕЮ

Сегодня - Всемирный день оказания первой медицинской помощи

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За эту операцию Дмитрию Викторовичу пришлось заплатить… работой. В момент его появления в поселке врача не было, а пострадавшие имелись: ребенок с переломом руки и мужчина с вывихом лодыжки. Одному Панчуков наложил гипс, другому вправил кости. Благодарные пациенты вынесли доктору куль картошки.Мы не случайно вспомнили эту историю, которая произошла семь лет назад, ведь сегодня, 9 сентября Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Чем быстрее эта помощь будет оказана, тем больше шансов у пострадавшего выжить.…Оживленная улица города. Автобусная остановка, на которой полно народу. Неожиданно для всех здоровый с виду мужчина падает на асфальт и бьется в припадке. Одни случайные свидетели испуганно отходят подальше. Другие суетятся вокруг, не зная, что делать. Среди общей паники раздается властный голос:- Спокойно. Разойдитесь все. Я – доктор!Человек садится перед больным на корточки, приподнимает его за голову и замирает. Приступ заканчивается, пострадавший постепенно приходит в себя.Многие врачи могут рассказать похожие истории. В момент всеобщей неразберихи они сохраняют самообладание и точно знают, как надо действовать. Профессия обязывает!…Республика Бурятия. Дмитрий Панчуков с товарищем едут на Селенгу на рыбалку. На федеральной трассе авария: столкнулись два грузовика. По обочинам стоят машины, водители и пассажиры ждут вызванную «скорую помощь». Зажатый в кабине дальнобойщик начинает терять сознание. Панчуков вкалывает ему обезболивающее, которое хранится в автомобильной аптечке. Народ отрывает дверь. Из найденных палок и веток доктор сооружает шину и накладывает ее на сломанную ногу водителя. «Скорая помощь» приезжает через 20 минут.