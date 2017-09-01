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НЕ ДОКТОР, НО УМЕЮ


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Сегодня, 16:12
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Сегодня - Всемирный день оказания первой медицинской помощи

…В больницу поселка Раздолье влетел бородатый мужчина в шортах и тельняшке:
- Можно я у вас ногу мужчине зашью?
- Вы кто?! – присела от неожиданности медсестра.
- Травматолог из Ангарска. Мы с друзьями сплавляемся по Китою. На привале один товарищ вместе с дровами разрубил себе ногу, у него обширная рана голени, - пояснил Дмитрий ПАНЧУКОВ (а это был он, известный в Ангарске доктор БСМП), спешно распаковывая инструменты.

НЕ ДОКТОР, НО УМЕЮ
Учеников МЧС-класса в школе № 39 учат оказывать пострадавшему первую помощь. Эти полезные навыки в жизни обязательно пригодятся.

За эту операцию Дмитрию Викторовичу пришлось заплатить… работой. В момент его появления в поселке врача не было, а пострадавшие имелись: ребенок с переломом руки и мужчина с вывихом лодыжки. Одному Панчуков наложил гипс, другому вправил кости. Благодарные пациенты вынесли доктору куль картошки.
Мы не случайно вспомнили эту историю, которая произошла семь лет назад, ведь сегодня, 9 сентября Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Чем быстрее эта помощь будет оказана, тем больше шансов у пострадавшего выжить.
…Оживленная улица города. Автобусная остановка, на которой полно народу. Неожиданно для всех здоровый с виду мужчина падает на асфальт и бьется в припадке. Одни случайные свидетели испуганно отходят подальше. Другие суетятся вокруг, не зная, что делать. Среди общей паники раздается властный голос:
- Спокойно. Разойдитесь все. Я – доктор!
Человек садится перед больным на корточки, приподнимает его за голову и замирает. Приступ заканчивается, пострадавший постепенно приходит в себя.
Многие врачи могут рассказать похожие истории. В момент всеобщей неразберихи они сохраняют самообладание и точно знают, как надо действовать. Профессия обязывает!
…Республика Бурятия. Дмитрий Панчуков с товарищем едут на Селенгу на рыбалку. На федеральной трассе авария: столкнулись два грузовика. По обочинам стоят машины, водители и пассажиры ждут вызванную «скорую помощь». Зажатый в кабине дальнобойщик начинает терять сознание. Панчуков вкалывает ему обезболивающее, которое хранится в автомобильной аптечке. Народ отрывает дверь. Из найденных палок и веток доктор сооружает шину и накладывает ее на сломанную ногу водителя. «Скорая помощь» приезжает через 20 минут.

Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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