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Ходьба и сон без майонеза


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Сегодня, 10:06
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Чем мы можем помочь своему иммунитету

Ходьба и сон без майонеза
Ходите больше! Ходите чаще! Замечено: в походах люди болеют крайне редко. А после походов на них вообще можно воду возить!..

Начался сезон простуд, а вместе с ним разговоры о слабом иммунитете и необходимости его поднять. Что нужно для этого сделать? Об этом мы поговорили с врачом аллергологом-иммунологом МАНО ЛДЦ, кандидатом медицинских наук Светланой БОДИЕНКОВОЙ.

- Иммунная система держится на четырех китах - отсутствии вредных привычек (алкоголь и курение), здоровом сне, правильном питании и физической активности.

- А как же волшебные таблетки, пропив которые можно повысить свой иммунитет?
- Надеяться на это можно. Есть же люди, которые верят, что можно выиграть миллион. Есть и те, у кого это получается. Исключения бывают, но очень редко. Во всех западных странах иммуномодуляторы не назначают, их там просто нет, они не зарегистрированы как лекарства. В России иммуномодуляторов много, их рекламируют. И много мифов об иммунной системе и о том, что ее нужно укреплять. На самом деле иммунная система как хвост у собаки: он либо есть, либо его нет. Если вы вирусными инфекциями заболели и благополучно выздоровели, значит, он у вас есть и хорошо работает. Если вы часто болеете, надо задуматься: почему?

- И почему?
- Часто болеют на фоне хронических заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, на фоне сахарного диабета, патологии щитовидной железы, при ВИЧ-инфекции. Случается, что с вирусной инфекцией путают аллергический ринит. И не стоит забывать про «китов», о которых я сказала в самом начале. Курящий человек более уязвим, это однозначно. Тучный человек тоже. Люди неправильно питаются, доводят себя до ожирения, мало двигаются, потом приходят к врачу и говорят: поднимите мне иммунитет, я что-то часто болеть стал…
Чтобы не болеть, над собой надо работать! Хотя бы зарядка по утрам в течение 5-15 минут и ходьба в течение дня не меньше шести тысяч шагов. Бегать необязательно. Можно просто гулять на свежем воздухе. Но обязательно каждый день. Плюс сон 6-8 часов. Плюс что-нибудь для души. Это тоже в аптеке не купите.

- А если человеку надо 12 часов, чтобы нормально выспаться?
- Тогда ему необходимо проконсультироваться с врачом. Надо разбираться, почему человек, который вовремя лег, просыпается разбитым и невыспавшимся. Всему есть причины, их следует найти и минимизировать. Очень помогает здоровому сну здоровая интимная жизнь. Люди, живущие в браке, живут дольше, это статистика.
Красное мясо не рекомендуется есть больше одного раза в неделю. Предпочтение отдавать морепродуктам и курице, у которой белое мясо. Овощей и фруктов в сыром виде съедать не менее полкилограмма в сутки, а кто у нас это делает даже сегодня, в сезон? Помидоры надо есть круглый год, капусту, свеклу, огурцы – это ведь не креветки, всем по карману… Или отруби – тоже не самый дорогой продукт, но добавленные в стакан кефира действуют как щетка для кишечника. А иммунитет начинается именно с него!

- Витамины? Они работают?
- Витамины пропивать сезонно один раз в шесть месяцев. Либо принимать после перенесенных вирусных заболеваний. Главное, чтобы это был не БАД, а лекарственный препарат.

- Все-таки волшебная таблетка существует?
- Нет. Если это только не таблетки от вашей болезни. Чтобы не болеть в сезон простуд и вирусных инфекций, необходимо держать под контролем свои хронические заболевания, а не подстегивать иммунную систему.

- Зачем тогда иммуностимуляторы производят?
- Чтобы продавать и зарабатывать на этом. Зарубежные ученые проводили исследования: набирали две группы людей, одинаковых по состоянию здоровья. Одних кормили иммуномодуляторами, других – нет. Оказавшись в равных условиях, первые так же часто болели, как и вторые. Нет у существующих иммуномодуляторов твердой доказательной базы, подтверждающей, что они реально помогают. За исключением, пожалуй, бактериальных лизат – препаратов, в которые входят неживые бактерии. С остальными лучше не экспериментировать.

- На что сейчас обратить внимание, чтобы остаться здоровым, когда все вокруг будут чихать и сморкаться?
- Как минимум поставить прививку от гриппа. Как максимум – пересмотреть образ жизни. Именно потому, что последнее сделать трудно, все и бегут в аптеку. А надо – в парк, спортзал, бассейн.

Нередко приходится видеть женщин, которые курят во время беременности. Объясняют: «Я одного с сигаретой выносила. Ничего, здоровый родился». Когда у ребенка при рождении ручки, ножки, пальчики – все есть, это еще не означает, что он здоров. Проблемы возникают, когда малыш начинает общаться с кем-то, кроме мамы. Тогда они прибегают: «Ой, мой ребенок что-то часто болеет!» Дети вообще часто болеют. Это нормально. Ребенок рождается с наивной иммунной системой, которая до 5-7 лет учится работать. Главное, чтобы дети болели без осложнений. Для этого их необходимо прививать, в том числе и от гриппа.

Врачи не любят слово «судьба», но с одним нельзя не согласиться: если гонять на мотоцикле без шлема, вероятность того, что останешься без головы, многократно увеличивается. Заботьтесь о себе, берегите себя, сегодня в 60-65 и более лет люди полны сил и потенциала. А что вам мешает? Только вы сами.

Галина ЛЕМЗЯКОВА,
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