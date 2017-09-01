Какие фрукты опасны для здоровья

В Ангарске зарегистрирована сезонная вспышка энтеровирусной инфекции. Болеют в основном дети.



Главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Иркутской области Ольга ТОВКАЧ рассказала нашей газете:

- В этом году на территории АГО зарегистрировано 38 лабораторно подтвержденных случаев заболеваний энтеровирусной инфекцией (данные на 7 сентября. - Прим. авт.). По сравнению с прошлым годом отмечается рост заболеваемости на 27 процентов. Болеют в основном дети до 14 лет. У них выявлены серозный менингит, герпетическая ангина, гастроэнтерит. Причинами заражения являются фрукты и овощи (78%), в том числе бахчевые культуры - 20%, купание в открытых водоемах – 13,2%. Групповых вспышек заболевания в организованных коллективах и семьях не зарегистрировано. Выявлен один случай заболевания энтеровирусной инфекцией менингиальной формы у новорожденного ребенка в ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр».

Передача энтеровирусов, которые способны сохранять свою активность во влажной среде до двух месяцев, осуществляется водным, пищевым контактно-бытовым, воздушно-капельным и пылевым путями. Соответственно, меры профилактики сводятся к соблюдению правил личной гигиены и употреблению воды гарантированного качества. При купании в бассейнах важно не проглатывать воду. Научить всему этому детей - задача родителей. Возьмите за правило мыть с ребенком руки перед каждым приемом пищи, включая сладости. И хорошенько мойте фрукты.



Галина ЛЕМЗЯКОВА