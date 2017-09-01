А ВОКРУГ – ТИШИНА…

Международный день глухихВы любите тишину? Она нужна, когда вы устали или вам нужно подумать. А теперь представьте, что вы всю жизнь проводите в полной тишине. Каково приходится людям, имеющим проблемы со слухом, узнал наш корреспондент.Врач-отоларинголог-сурдолог ЦМСЧ-28 Оксана ТЕРЕХОВА, проверив Олегу ШИЛОВУ слух на специальном аппарате, говорит, что он близок к нулю. Сам Олег утверждает, что без аппарата слышит глухие звуки, как, например, стук молотка.
Таджикистан. 1974 год. Восьмилетний Олег ШИЛОВ заболел воспалением легких. Его лечили ототоксичными антибиотиками, которые убили большую часть нервов слуховой системы. Он не знает, как шелестит трава, и не помнит, как потрескивают дрова в печи.
Сегодня 51-летний мужчина правым ухом не слышит совсем. Говорит, что у него там сильный шум, словно ветер гуляет. Левым – только со слуховым аппаратом. Он пристально смотрит собеседнику в рот, потому что читает по губам. И постоянно переспрашивает, поскольку артикуляция многих слов очень похожа.
Жена в первый год совместной жизни сердилась, если он не приходил на ее зов или переспрашивал по нескольку раз. Потом привыкла. Теперь если супруг на слова не реагирует, подходит и говорит ему в самое ухо. У них в семье крики руганью не считаются.
Олег Шилов – инвалид 3 группы. Работал на стройке плотником-бетонщиком. В мае уволился, потому что платили меньше его пенсии по инвалидности. Мы с ним познакомились в поликлинике ЦМСЧ-28, куда он пришел на прием к сурдологу, чтобы выписать новый слуховой аппарат. Мужчина признался нашей газете:
- Мне раньше говорили, если начать пользоваться слуховым аппаратом, то организм привыкнет и сам перестанет работать. Врач же, наоборот, утверждает, что аппарат мне необходим, поскольку улучшит качество жизни. Я столько лет мучился! Теперь могу хоть музыку в наушниках слушать, включив ее на полную громкость. Слышу голоса своих детей. Телевизор могу смотреть. Единственно, слуховым аппаратом, который бесплатно выделяет фонд социального страхования, пользоваться проблематично. Вот сейчас у меня аппарат полностью помещается в ухе. Я платил за него 39 тысяч рублей. Они же дают тот, что подешевле - заушный. Знаете, как он выглядит? Сам аппарат надевается на ухо, внутрь уха вставляется вкладыш, а микрофон, который позволяет слышать звуки, находится за ухом. Если к тому месту поднести сотовый телефон, то разговаривать невозможно. И потом во время дождя микрофон мокнет и отказывается работать. Но, видимо, придется на такой соглашаться, мой аппарат за четыре года непрерывной службы уже потрескался и барахлит.
Олег не знает, как слышим мир мы. А мы можем ощутить себя на его месте, если вставим в уши беруши. Зачем? Да чтобы понять, каким богатством обладаем!Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото Николая СТЕРНИНА