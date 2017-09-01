А ВОКРУГ – ТИШИНА…

Международный день глухих

Таджикистан. 1974 год. Восьмилетний Олег ШИЛОВ заболел воспалением легких. Его лечили ототоксичными антибиотиками, которые убили большую часть нервов слуховой системы. Он не знает, как шелестит трава, и не помнит, как потрескивают дрова в печи.Сегодня 51-летний мужчина правым ухом не слышит совсем. Говорит, что у него там сильный шум, словно ветер гуляет. Левым – только со слуховым аппаратом. Он пристально смотрит собеседнику в рот, потому что читает по губам. И постоянно переспрашивает, поскольку артикуляция многих слов очень похожа.Жена в первый год совместной жизни сердилась, если он не приходил на ее зов или переспрашивал по нескольку раз. Потом привыкла. Теперь если супруг на слова не реагирует, подходит и говорит ему в самое ухо. У них в семье крики руганью не считаются.Олег Шилов – инвалид 3 группы. Работал на стройке плотником-бетонщиком. В мае уволился, потому что платили меньше его пенсии по инвалидности. Мы с ним познакомились в поликлинике ЦМСЧ-28, куда он пришел на прием к сурдологу, чтобы выписать новый слуховой аппарат. Мужчина признался нашей газете:- Мне раньше говорили, если начать пользоваться слуховым аппаратом, то организм привыкнет и сам перестанет работать. Врач же, наоборот, утверждает, что аппарат мне необходим, поскольку улучшит качество жизни. Я столько лет мучился! Теперь могу хоть музыку в наушниках слушать, включив ее на полную громкость. Слышу голоса своих детей. Телевизор могу смотреть. Единственно, слуховым аппаратом, который бесплатно выделяет фонд социального страхования, пользоваться проблематично. Вот сейчас у меня аппарат полностью помещается в ухе. Я платил за него 39 тысяч рублей. Они же дают тот, что подешевле - заушный. Знаете, как он выглядит? Сам аппарат надевается на ухо, внутрь уха вставляется вкладыш, а микрофон, который позволяет слышать звуки, находится за ухом. Если к тому месту поднести сотовый телефон, то разговаривать невозможно. И потом во время дождя микрофон мокнет и отказывается работать. Но, видимо, придется на такой соглашаться, мой аппарат за четыре года непрерывной службы уже потрескался и барахлит.Олег не знает, как слышим мир мы. А мы можем ощутить себя на его месте, если вставим в уши беруши. Зачем? Да чтобы понять, каким богатством обладаем!