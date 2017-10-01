.
,

Африканская чума свиней подступает к Иркутской области


0

Сегодня, 12:51
 Количество просмотров: 30
    

У ближайших соседей — в Красноярском крае объявлен режим ЧС по этому вирусу домашних животных.

Африканская чума свиней подступает к Иркутской области

Из-за вспышки заболевания под Красноярском планируют уничтожить полторы тысячи заражённых свиней. Наше региональное управление Россельхознадзора вынуждено усилить меры безопасности. Специалисты ведомства постоянно следят за пищевой продукцией — свиным мясом и собирают на исследование материал от всех павших животных. Их проверяют на африканскую чуму в межобластной ветеринарной лаборатории.

— Службой ветеринарии организован круглосуточный пост на федеральной трассе, которая идёт из Красноярска, в Тайшетском районе. Наши специалисты отбирают пробы и также всю свинину входящую отправляют в лабораторию для исключения возможности попадания на территорию нашего региона небезопасной продукции, — говорит заместитель начальника отдела Ветнадзора управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Елена Смаркалова.

Практика показала, что вспышка вирусной болезни в Иркутской области весной этого года, затем в Омской, а сейчас в Красноярском крае, произошла из-за того, что владельцы животных кормили их необработанными отходами свиноводства. Причём в Россельхозе отмечают, что все очаги возникают не на свинофермах, а в частных подворьях и крестьянско-фермерских хозяйствах.

vesti.irk
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан насильник из Усолья
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Все новости категории

Спортивные новости
Ангарчанин стал бронзовым призёром
"Ермак"-"Сокол", 0:1...
Железный бренд
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
КВАРТАЛ 80,
178,179.
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Спалили миллион
Не оставляйте их одних
Спасли соседа
Все новости категории

Общество
ДЕЛАЕМ. ОСТАЛОСЬ ПРОДАТЬ
Мамина сила
ФАС защищает конкуренцию
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Статей за Октябрь 2017 (83)
Статей за Сентябрь 2017 (237)
Статей за Август 2017 (296)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru