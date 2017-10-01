Африканская чума свиней подступает к Иркутской области

Из-за вспышки заболевания под Красноярском планируют уничтожить полторы тысячи заражённых свиней. Наше региональное управление Россельхознадзора вынуждено усилить меры безопасности. Специалисты ведомства постоянно следят за пищевой продукцией — свиным мясом и собирают на исследование материал от всех павших животных. Их проверяют на африканскую чуму в межобластной ветеринарной лаборатории.— Службой ветеринарии организован круглосуточный пост на федеральной трассе, которая идёт из Красноярска, в Тайшетском районе. Наши специалисты отбирают пробы и также всю свинину входящую отправляют в лабораторию для исключения возможности попадания на территорию нашего региона небезопасной продукции, — говорит заместитель начальника отдела Ветнадзора управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Елена Смаркалова.Практика показала, что вспышка вирусной болезни в Иркутской области весной этого года, затем в Омской, а сейчас в Красноярском крае, произошла из-за того, что владельцы животных кормили их необработанными отходами свиноводства. Причём в Россельхозе отмечают, что все очаги возникают не на свинофермах, а в частных подворьях и крестьянско-фермерских хозяйствах.