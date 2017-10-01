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Урок для взрослых


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Вчера, 16:09
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Как сохранить здоровье учат в библиотеке

Сегодня чуть не из каждого утюга кричат, как и чем лечиться. Перемешанные в кучу полезные и непроверенные советы вводят людей в заблуждение, а в худшем случае заставляют идти на неоправданно высокие траты, покупать с рук «чудо-препараты» или дорогущие фильтры для воды. Поэтому лекция, на которую мы попали в библиотеке № 1 в 206 квартале, была особенно полезной.

Урок для взрослых
Самые прилежные ученики - женщины-пенсионерки.

Проводил ее кандидат медицинских наук, частнопрактикующий врач из Иркутска, нутрициолог (дипломированный специалист по организации питания) Владимир ДЕНИСОВ.

До 1998 года Владимир Леонидович жил и работал в Ангарске, сначала в МСЧ-28, последние 17 лет в институте биофизики, в лаборатории токсикологии.
- Я провожу много лекций в иркутских группах здоровья. Но в Ангарске особая публика, позитивная и жадная до новых знаний. Такой обратной связи, с ответами-вопросами, как у вас, нет нигде, - признался он нашей газете.

Денисов не пытался, как это нередко бывает, рекламировать медикаменты, приборы или разработки. Рассказывая о дорогих препаратах, лектор тут же предлагал доступные альтернативные. Когда в поликлиниках не протолкнешься к толковому участковому врачу, бесплатная встреча со специалистом такого уровня – большая удача. Неудивительно, что слушатели внимательно всё записывали.

Было интересно узнать, например, почему мужчинам нельзя пить чай с перечной мятой (блокирует синтез андрогенов). А вот женщинам, особенно пенсионного возраста, ежедневная чашка мятного чая очень даже показана для нормализации уровня гормонов. Начав регулярно принимать льняное масло, можно забыть о герпесе. И как можно в домашних условиях из яичной скорлупы, воды и лимонной кислоты приготовить лимонно-кислый кальций – безопасный и эффективный препарат для профилактики и лечения остеопороза.

- Когда мы идем за продуктами в магазин, прежде всего смотрим, чего нет в холодильнике. Так же и в отношении здоровья. Сначала нужно определить, чего не хватает в нашем организме (каких витаминов, микроэлементов) и постараться самостоятельно, пока без докторов, решить это вопрос, - определяет Денисов стратегию.

От многих начинающихся проблем (в том числе атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, женских) Денисов в числе прочего рекомендует обычное льняное масло (79 руб.). Но не бутилированное, а аптечное, в желатиновых капсулах. В этом незаслуженно забытом продукте полиненасыщенных жирных кислот омега-3 почти вдвое выше, чем в рыбьем жире. Льняное масло восстанавливает структуры клеточных мембран, помогает синтезировать главные женские гормоны – эстрогены (а это профилактика ПМС, нарушения цикла, бесплодия, ранней менопаузы, оволосения у женщин по мужскому типу). Женщины дореволюционной России потому и не знали симптомов климакса и ПМС, что льняное масло было в их повседневном рационе. Важно: этот «живой» продукт нужно оберегать от нагрева и прямых солнечных лучей, хранить в холодильнике и не запивать (заедать) горячей пищей.

Урок для взрослых
Владимир ДЕНИСОВ больше говорил не о лечении, а о предупреждении серьёзных болезней.

Говоря о проблеме атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, Денисов считает не совсем верным, когда пациентам с высоким уровнем холестерина врачи сразу назначают статины. Бесспорно, пересмотреть своё питание в сторону снижения калорийности придется. Однако экзогенный холестерин (из пищи) не особо вредит нашему организму, проходя через него транзитом. Северные народы едят рыбу, жир нерпы - и ничего. Проблему создает не чужеродный холестерин, а наш собственный, считает лектор, опираясь на исследования многих ученых и врачей.

- Печень синтезирует холестерин «по заявке» органов и систем. Он, как пластилин, латает шероховатость сосудов и повышается в организме тогда, когда мы пьем недостаточно чистой питьевой воды. Концентрация пищевых веществ в сыворотке крови в таких случаях очень высока, химики говорят о большом астматическом давлении. Грубо говоря, кровь становится «пересоленной» и начинает притягивать на себя воду из наших же клеток. Те не могут полноценно работать в обезвоженном состоянии и дают запрос печени на выработку двойной порции холестерина, который попадает в кровеносную систему и образует бляшки.
Что делать? Больше пить воды! Парадоксально, но мало кто это делает правильно. Чай, кофе, соки, компоты – не вода, а растворы. В организме и без них хватает шлаков, метаболитов и других продуктов жизнедеятельности. Поэтому если в доме есть фильтр-кувшин с обычным угольным фильтром – замечательно. Если нет, просто кипятите и охлаждайте воду. Можете заморозить, растаять и пить «структурированную», живую. Одно условие: без всяких добавок и включений, без меда, лимонной кислоты, яблочного уксуса и т.п. Сколько пить?

- Забудьте про расчет 30-40 мл на кг веса! При большом весе это ведет к серьезной перегрузке сердца и печени. По физиологическим канонам, за сутки желательно обновлять половину жидкой части крови. Для человека весом 70 кг вполне достаточно в день выпивать 1 литр 250 мл, это 4-5 стаканов. Причем пить воду нужно правильно: за полчаса до еды либо спустя 1,5-2 часа, не смешивая с пищей, что уже в желудке. Начните пить со стакана в день, постепенно увеличивайте до 3-4, ограничивая при этом другие жидкости, - советует доктор.

Чтобы снизить уровень холестерина в крови, уберечься от инсультов и инфарктов, кроме разумной диеты, Денисов предлагает пить больше чистой воды, принимать льняное масло и лецитин - эмульгатор, растворяющий холестерин, один из мощнейших антиоксидантов, который помогает справляться организму со свободными радикалами. Он должен быть постоянно в нашем рационе питания в дозе 3-5 граммов в день (два отварных яичных желтка). Также лецитин содержится в мясе уток, индюшек, гусей, черной и красной икре, сое, подсолнечном масле, рисовой крупе. При полноценном питании не обязательно прибегать к БАДам, достаточно того, что поступает с пищей. С возрастом количество лецитина, накопленного организмом, уменьшается в разы, поэтому пожилым людям стоит обратить особое внимание на продукты, богатые лецитином, или принимать его в виде БАДов (300 руб.). Единственное противопоказание – индивидуальная непереносимость вещества.

Говоря о проблеме новообразований, в качестве профилактики Денисов советует насытить организм антиоксидантами. К ним относятся витамины С, Е, некоторые микроэлементы (селен, марганец, хром), лецитин и самый мощный из всех известных антиоксидантов дигидрокверцетин - продукт переработки сибирской лиственницы. У этого препарата всего один недостаток, он очень дорог: 15 граммов порошка стоят 1,5 тысячи рублей. Однако его вполне можно заменить доступным аскорутином (46 руб.) и принимать по 3 таблетки в день.
Для людей, считающих себя здоровыми, Денисов посоветовал не тратиться на дорогие витамины, а приобрести российский «Компливит» (около 200 руб.) и дополнительно принимать йод-актив (269 руб.) и селен (138 руб.). Кроме того, быстро восстановить память, физическую активность и работоспособность поможет применение милдроната (228 руб.).

АНТИОКСИДАНТНЫЙ ТЕСТ
Намочите кусочек ваты обычной 3% перекисью водорода и зажмите большим и средним пальцами на 5 минут. Когда пальцы высохнут, внимательно их осмотрите. Если у вас просто белые точки, всё более-менее нормально. Если точки слились в отдельные островки, у вас средний уровень дефицита антиоксидантов. Если же пальцы побелеют (ожог), у вас в организме катастрофично мало антиоксидантов. Начинайте принимать селен, витамины, лецитин.

КОНТРОЛЬНАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ ПАУЗА ПО БУТЕЙКО
Спокойно сядьте в кресло, положив руки на колени и нормализовав дыхание. Выдохнув, зажмите нос, поставив таймер до первого желания сделать вдох. Не надо ждать, пока глаза полезут из орбит. Сделайте три замера. Среднее арифметическое и есть показатель вашего обмена веществ. Если вы сделали первый вдох меньше чем через 40 секунд, ваш организм не очень здоров. Ему не хватает кислорода из-за нарушенного обмена веществ, недостатка витаминов, минералов. От 40 до 60 секунд говорят о норме. От 90 и выше секунд – вы сверхздоровы и можете записываться в космонавты.

Подготовила Оксана ТИХАЯ,
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