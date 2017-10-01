Сказано не болеть

Как вредное становится допустимым

Олег Лахман: Заявляю ответственно: больных с профессиональными заболеваниями в нашей стране намеренно не выявляют. Для этого в соответствии с федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426 «О специальной оценке условий труда» занижается класс условий труда. Раньше они считались вредными, сейчас, как правило, допустимые и оптимальные. Например, мы устанавливали профзаболевание - вибрационную болезнь у работников Иркутского авиазавода. Результат почти анекдотический: у трех сборщиков-клепальщиков, которые работают бок о бок в одном цехе, совершенно разные диагнозы! Вибрационная болезнь обнаружена только у одного. Он и получит инвалидность по профзаболеванию, остальные нет.Кстати, сейчас ужесточили и требования по установлению группы инвалидности. В 2014 году на Бюро медико-социальной экспертизы Иркутской области такую инвалидность получили 90 пациентов с профессиональными заболеваниями, в 2015 году - 27, в 2016 году только 11 человек.- Сколько больных с профзаболеваниями в Ангарске?Олег Лахман: В Ангарске в год выявляется не более 5-6 случаев. Для промышленного города этот показатель небольшой и неотражающий реальной ситуации, т.к. многие предприятия с вредными и опасными условиями труда не проводят обязательные периодические медосмотры. По закону их стажированные работники также должны проходить обследование в специализированном профпатологическом центре один раз в пять лет. Для примера: в нашем центре 15 лет не проходили обследование работники АНХК. Только в этом году ситуация сдвинулась в лучшую сторону, мы выиграли аукцион и проводим обследование работников нефтехимической компании.- Оправдано ли опасение работников компании, что после медосмотра некоторых из них не допустят к работе?Виктор Рукавишников: Оправдано. У части работников мы находим противопоказания к труду, т.е. этим людям в АНХК работать нельзя. Очевидно, во время предыдущих осмотров медики не взяли на себя ответственность отстранить их от работы, боясь оставить человека на улице.То есть после вашего заключения человек может остаться без работы?!Виктор Рукавишников: Без работы, но живой! И не только работник, но и его коллеги. Поясню: если работа связана с движущимися механизмами, работник подвергает опасности и свою жизнь, и жизнь окружающих.- Работники других ангарских предприятий с вредными условиями труда медосмотры проходят?Олег Лахман: В целом по стране только пять процентов предприятий обследуют своих стажированных работников в специализированных центрах профпатологии. Аналогичная ситуация и в нашем городе. В нашем центре многие годы обследование проходили работники предприятий Иркутскэнерго, сейчас нет. Если профсоюзы жалуются на отсутствие таких осмотров, прокуратура и Роспотребнадзор накладывают штраф. Но сумма штрафа ничтожно мала по сравнению с той суммой, которую работодатель должен заплатить за медосмотр.- Недавно сотрудники вашего института были в Санкт-Петербурге, где принимали участие в международном конгрессе «Профессия и здоровье» и всероссийском съезде врачей-профпатологов. Как ученые оценивают здоровье россиян, работающих на вредных и опасных производствах?Олег Лахман: В целом по России показатели низкие: по итогам 2014 года профзаболеваемость была 1,74 на 10 тысяч работающих, в 2016 году - 1,47. В зарубежных странах этот показатель в десятки раз выше. Российские работодатели не хотят пускать медиков на производство, а Союз промышленников и предпринимателей предлагает обследовать стажированных работников в профцентре не раз в пять лет, а раз в десять лет!..- Работодателей можно понять, медосмотры - это немалые материальные затраты.Виктор Рукавишников: Действительно, осмотр одного работника врачами нашего центра профпатологии обходится в 6 тысяч рублей, а в среднем по Иркутской области это 3,5 тысячи рублей. Конечно, можно найти фирмы, которые проводят медосмотр и за тысячу рублей, но вряд ли они могут гарантировать качество.- Жизнь движется вперед, появляются новые профессии. Кто и как устанавливает, насколько они опасны для здоровья?Виктор Рукавишников: На съезде врачей-профпатологов мы подняли проблему, которая будет актуальна лет через 15-20, когда изменится рынок труда, появятся новые профессии. Сейчас мы не знаем, насколько будут вредными их условия труда. Одни патологии уходят, другие добавляются, мы их изучаем. В этом году впервые в России Михаил НОВИКОВ, младший научный сотрудник нашего института, защитил диссертацию по новым методологическим подходам к оценке нанобезопасных продуктов. Мы с О.Л. Лахманом являемся соавторами монографии по поражению органов зрения от воздействия металлической ртути. Это новое профзаболевание, которое мы совместно с МНТК «Микрохирургия глаза» изучили и описали.