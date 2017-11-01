ВИЧ побеждает Восточную Европу

В то время как в мире наметилась тенденция к снижению числа ВИЧ-инфицированных, их число стремительно растет прежде всего в России. В 2016 году ежегодный прирост числа ВИЧ-инфицированных здесь впервые превысил отметку в 100 тысяч. «Для сравнения: в Германии это 3 200 новых случаев в год », — сказала Сильвия Урбан (Sylvia Urban), член правления Немецкой организации помощи больным СПИДом во вторник в Берлине.



В то время как в мире с 2010 года число случаев нового заражения ВИЧ снижается — только в Восточной и Южной Африке почти на 30%, в Восточной Европе и Центральной Азии эти показатели выросли на 60%.

Самый большой рост наблюдается в России. С 1987 года здесь заразились более 1,1 миллиона человек вирусом иммунодефицита. По официальным данным, умерли почти 244 тысячи человек. Подлинное число может быть гораздо больше. По поводу причин столь заметного роста уже в 2000 и 2001 годах не было никаких данных.



Правда существует государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России до 2020 года, рассказал Вадим Покровский, эпидемиолог из Российской Академии Наук.

Однако лишь каждый четвертый или даже пятый ВИЧ-инфицированный имеет доступ к антиретровирусной терапии, критикуют активисты из благотворительного фонда по профилактике ВИЧ.

Покровский назвал эпидемию ВИЧ одной из самые больших проблем страны. К ним относится, по его словам, то, что министерство здравоохранения России по соображениям экономии закупает прежде всего дешевые генерические препараты, многие из который уже устарели.

Особенно драматично выглядит ситуация в тюрьмах. Многие заключенные страдают от многочисленных инфекций — ВИЧ, гепатита и туберкулеза. Иносми.ру