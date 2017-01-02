Договорились

На чём сошлись «Роснефть» и «Саянскхимпласт»Арбитражный суд Иркутской области утвердил мировое соглашение между НК «Роснефть» и АО «Саянскхимпласт» по цене на этилен и объемах его поставок. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на решение суда.
Как мы уже писали («Не могут договориться» - «В» от 3 июля 2016 года),
конфликт двух предприятий был затяжным. Основная проблема саянского завода - закупка этилена, единственный поставщик которого Ангарский завод полимеров. В феврале 2016 года из-за поломки оборудования завод остановился на внеплановый ремонт. В Саянске без работы остался почти весь город. Поставки сырья из Ангарска возобновились только в конце июля. Но после длительного простоя два предприятия не смогли договориться об условиях поставок и цене на этилен, работали без контракта.
По сообщению управления информационной политики НК «Роснефть», нефтяная компания неоднократно пыталась уладить конфликт, вела переговоры с «Саянскхимпластом» с участием антимонопольной службы, Минэнерго и Минпромторга России. Когда это успехом не увенчалось, «Роснефть» пыталась заключить долгосрочный договор, обратившись в арбитражный суд Иркутской области.
По информации пресс-службы саянского комбината, руководство АО «Саянскхимпласт» направило письмо президенту «Роснефть» Игорю СЕЧИНУ с просьбой согласовать увеличение объемов поставок этилена: «Саянскхимпласт» вынужден принимать те объемы, которые считает нужным подать «Роснефть», что может обеспечить производство продукции не более чем на 60% от мощности.
Сможет ли саянское предприятие, заключив с «Роснефтью» мировое соглашение в суде, увеличить свои мощности, неизвестно. Такие подробности – коммерческая тайна. Сообщается лишь, что «Саянскхимпласт» принял формулу расчета цены этилена, предложенную «Роснефтью».
Ольга КРАСНОВА