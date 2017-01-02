.
,

Договорились


0

Вчера, 13:45
 Количество просмотров: 104
    

На чём сошлись «Роснефть» и «Саянскхимпласт»

Арбитражный суд Иркутской области утвердил мировое соглашение между НК «Роснефть» и АО «Саянскхимпласт» по цене на этилен и объемах его поставок. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на решение суда.

Как мы уже писали («Не могут договориться» - «В» от 3 июля 2016 года), конфликт двух предприятий был затяжным. Основная проблема саянского завода - закупка этилена, единственный поставщик которого Ангарский завод полимеров. В феврале 2016 года из-за поломки оборудования завод остановился на внеплановый ремонт. В Саянске без работы остался почти весь город. Поставки сырья из Ангарска возобновились только в конце июля. Но после длительного простоя два предприятия не смогли договориться об условиях поставок и цене на этилен, работали без контракта.

По сообщению управления информационной политики НК «Роснефть», нефтяная компания неоднократно пыталась уладить конфликт, вела переговоры с «Саянскхимпластом» с участием антимонопольной службы, Минэнерго и Минпромторга России. Когда это успехом не увенчалось, «Роснефть» пыталась заключить долгосрочный договор, обратившись в арбитражный суд Иркутской области.

По информации пресс-службы саянского комбината, руководство АО «Саянскхимпласт» направило письмо президенту «Роснефть» Игорю СЕЧИНУ с просьбой согласовать увеличение объемов поставок этилена: «Саянскхимпласт» вынужден принимать те объемы, которые считает нужным подать «Роснефть», что может обеспечить производство продукции не более чем на 60% от мощности.

Сможет ли саянское предприятие, заключив с «Роснефтью» мировое соглашение в суде, увеличить свои мощности, неизвестно. Такие подробности – коммерческая тайна. Сообщается лишь, что «Саянскхимпласт» принял формулу расчета цены этилена, предложенную «Роснефтью».

Ольга КРАСНОВА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Ограбление иркутского офиса «Быстрозайма»
Массовая драка у паба «Харатс» в Ангарске
Трезвая пробежка 1 января в 12-00
Все новости категории

Спортивные новости
Фортуна с ногами
Были в ударе
«Тяжёлые» очки
Все новости категории

Реклама


Продам дачу в Китое.
8соток.
Дом подходит
для зимнего проживания.
Ангарская прописка.
Тел. 8-904-155-97-71 ___________________________
ВНИМАНИЕ!
ГАЗЕТА "ВРЕМЯ"
НАБИРАЕТ
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
МОЛОДЫХ
И ДЕРЗКИХ! ___________________________
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.
пос. Мегет,
30, 32, 34 мкр.
пос. Старица
тел. 52-29-55,
8-950-134-77-30
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
тел. 8-964-809-78-16 ___________________________
УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
паспорт, военный билет,
водительское удостоверение
на имя
КУЗНЕЦОВА
АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА
ПРОШУ ВЕРНУТЬ
за вознаграждение.
Тел. 8-914-944-74-91.

Происшествия
Тысяча и одно происшествие
По делу об отравлением боярышником задержан начальник отдела УМВД
Выбирайте у кого покупать мед
Все новости категории

Общество
Без газеты скучно
Радость в подарок
У нас сбывается!
Все новости категории

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Статей за Январь 2017 (57)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)
Статей за Август 2016 (457)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru