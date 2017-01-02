Резервы России истощаются очень быстро

Прошлый год России удалось прожить относительно спокойно благодаря собственным резервам. Но сами резервы, как и ожидалось, серьезно поредели – почти в два раза за 2016 год. В России есть две суверенные «кубышки» – Резервный фонд и Фонд национального благосостояния.



«При цене на нефть 65 долларов Минфину вообще не потребуется тратить резервы на финансирование бюджета»



Первый поредел значительно. В Резервном фонде осталось всего 0,97 трлн рублей против 3,64 трлн рублей на начало года. За год он опустел в 3,7 раза. Однако ситуацию нельзя назвать критической, так как эти траты были ожидаемы и запланированы Минфином.

В законе о бюджете было прописано, что Минфин в 2016 году может потратить из Резервного фонда на финансирование бюджета 2,14 трлн рублей, в итоге он потратил 2,1 трлн. Поэтому и остаток на конец года оказался таким, каким его и ожидал министр финансов Антон Силуанов. Ранее уже неоднократно эксперты и аналитики подсчитывали, что Резервный фонд может быть исчерпан в 2017–2019 годах.



С другой стороны, у правительства есть еще Фонд национального благосостояния (ФНБ), который за год хоть и сократился на 0,86 трлн (из-за укрепления рубля), но там еще имеется существенная сумма – 4,36 трлн рублей.



Интересно, что в сумме оба суверенных фонда за 2016 год уменьшились на 3,5 трлн рублей. При этом 1,4 трлн рублей были потеряны из-за укрепления рубля на 20% в результате переоценки остатков средств на валютных счетах фондов в ЦБ, которые хранятся там в долларах, евро и фунтах стерлингов. Так, Резервный фонд потерял от укрепления рубля 531,5 млрд рублей, ФНБ – 861,3 млрд рублей. Когда рубль растет, резервы сокращаются.



Если бы бюджет не получал дополнительные доходы, то существующих резервов хватило минимум на год при экономном подходе. Однако есть несколько факторов, которые говорят о том, что в ближайшие два года Россия будет иметь как дополнительные доходы, так и существенные расходы.





Во-первых, правительство России продолжает приватизационный процесс. В конце 2016 года бюджет, например, получил дополнительный доход от продажи 19,5% акций «Роснефти». Во-вторых, в этом году ожидается рост цен на нефть, на котором Россия также может подзаработать. С другой стороны, в 2018 году пройдут президентские выборы, поэтому сложно будет ожидать сокращения расходов перед выборами.

«Растянуть» резервы можно только путем сокращения расходов. Для этого придется отказаться от финансирования важных инвестиционных проектов, сократить расходы на оборону и безопасность, сократить финансирование социальных программ. Маловероятно, что государство согласится на это перед выборами президента России в 2018 году», – считает заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова.



Помочь здесь могут цены на нефть, способные дать дополнительный доход бюджету. Существующая редакция бюджета предполагает дефицит в 2,75 трлн рублей, при этом 37% доходов бюджета – нефтегазовые. «Цена барреля нефти в рублях, заложенная при планировании бюджета, – 2700 рублей. По факту бочка нефти сейчас стоит в районе 3250 рублей, то есть на 20% больше. Если эта ситуация сохранится, то бюджетный дефицит в этом году окажется меньше запланированного. При реализации оптимистичного сценария динамики нефтяных котировок, когда дно по нефтяному рынку пройдено в январе 2016 года, темпы истощения резервов в 2017 году будут минимальными, а с 2018 года справедливо будет ожидать начала плавного восстановления госрезервов», – считает Василий Копосов из «КИТ Финанс Брокер».



«Если среднегодовая цена нефти в 2017 году останется хотя бы на сегодняшнем уровне в 54 доллара за баррель (в 2016 году среднегодовая цена составила примерно 44,8), то по итогам года бюджет сможет получить около 700–900 млрд рублей дополнительных доходов, а если среднегодовая цена нефти выйдет на уровень около 65 долларов, то госбюджет получит около 2 трлн рублей допдоходов», – посчитала Мильчакова. В бюджете на 2017 год заложены цены на нефть 40 долларов за баррель.





Плановые расходы Резервного фонда и ФНБ в 2017 году должны составить 1,8 трлн рублей. Это значит, что при цене на нефть 65 долларов за баррель Минфину вообще не потребуется тратить резервов в этом году на финансирование бюджета либо правительство сможет нарастить расходы. А при стоимости нефти 54 доллара расходы резервных фондов будут почти в два раза меньше плановых.

Георгий Ващенко из ИК «Фридом Финанс» считает, что при цене на нефть выше 60 долларов государство теоретически должно начать вновь пополнять резервы. Хоть и небольшими темпами – не более 10 млрд долларов в год.



Однако при цене нефти ниже 60 долларов все свободные ресурсы скорее будут уходить на поддержку экономики, прежде всего социальной сферы и стратегических предприятий, считает Ващенко. «Резервный фонд создавался на случай острого кризиса, с тем чтобы можно было быстро его погасить. А он носит характер затяжного. Несмотря на формальный выход из рецессии, рост производства и потребления неустойчивый, экономика подвержена шокам. Растет дефицит региональных бюджетов и пенсионного фонда», – напоминает экономист.



При шоковом сценарии, говорит Ващенко, если цена на нефть окажется ниже 40 долларов, свободные резервы могут быть потрачены в течение полутора-двух лет, хотя государство будет стараться делать это экономно. В этом случае Россия начнет наращивать объем внешних и внутренних займов, но при увеличении долговой нагрузки выше 20% от ВВП в ход пойдут резервы.



Впрочем, пока в пессимистичный сценарий мало кто верит. Более вероятен средний уровень цен на нефть – 50 долларов за баррель. В этом случае резервные фонды не будут существенно пополняться, но и не должны существенно расходоваться.