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В период кризиса монополисты богатеют


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Вчера, 17:02
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В сотню самых дорогих публичных компаний России вошло ПАО «Иркутскэнерго»

По итогам рейтинга 2016 года, который в январе 2017 года составило РИА «Рейтинг», вошло ПАО «Иркутскэнерго», заняв среди сотни компаний 61 место. Капитализация на конце прошлого года Иркутскэнерго составила 1 млрд 185 млн долларов, что на 18,8% больше, чем в начале года. Иркутских компаний в рейтинге больше нет.

2016 год для российского фондового рынка в целом оказался очень успешным, хотя фундаментально на оптимистичный лад игроков настраивало не так много факторов. Макроэкономическая статистика остается скорее умеренно-негативной. Цены на нефть хоть и выросли с многолетних минимумов в начале 2016 года, но по-прежнему оставались низкими по меркам тучных лет, а пресловутые секторальные и персональные санкции со стороны западных стран и США продолжали действовать. На этом не слишком благоприятном фоне в позитивном ключе для фондового рынка выступали укрепление рубля, рост иностранных инвестиций в российские бумаги, оптимизм на мировых биржах и рост прибыли у многих российских эмитентов. Это собственно и дало основу для повышения капитализации в 2016 году большинства публичных компаний.

Лидером по капитализации являются Роснефть, Сбербанк и Газпром. Все они представлены в Иркутской области, как и «Полюс», ВТБ, РУСАЛ, Ростелеком и другие. Согласно подготовленному рейтингу, средняя капитализация российских 100 публичных компаний по итогам 2016 года составляла 1,8-1,9 млрд долларов, по сравнению с результатом прошлого года, увеличившись вдвое. Шесть из десяти самых дорогих компаний представляют нефтегазовый сектор, также в десятке представлено два банка, одна металлургическая компания и одна розничная сеть. Байкалинфо
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