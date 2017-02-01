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В Братске расширяют производство лекарств


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Вчера, 17:09
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Фармацевтический завод в Братске откроется осенью 2017 года

Новый фармацевтический завод компании «Фармасинтез» откроется осенью этого года в Братске. Как 31 января 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, этот вопрос обсудили губернатор Сергей Левченко с президентом компании Викрамом Сингхом Пуния в Москве.

Президент компании «Фармасинтез» рассказал, что за 2016 год предприятию удалось значительно расширить производство, почти в полтора раза увеличить выручку – практически до 10 млрд рублей. Кроме того, готовится к запуску новая линия по производству антибиотиков.

Губернатор отметил, что предприятие успешно развивается и является крупным налогоплательщиком. По итогам 2016 года компания заплатит около полумиллиарда рублей налогов.

Сергей Левченко пригласил «Фармасинтез», как одну из успешных компаний, работающую в Иркутской области, представлять региона на площадке Ассоциации инновационных регионов РФ в рамках Российского инвестиционного форума, который пройдет в конце февраля в Сочи. Там губернатор планирует обсудить с членами Правительства Российской Федерации законодательные поправки, предложенные компанией «Фармасинтез», которые будут направлены на развитие рынка лекарственных препаратов и фармакологических субстанций в России. Байкалинфо
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