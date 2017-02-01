В Братске расширяют производство лекарств

Фармацевтический завод в Братске откроется осенью 2017 года



Новый фармацевтический завод компании «Фармасинтез» откроется осенью этого года в Братске. Как 31 января 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, этот вопрос обсудили губернатор Сергей Левченко с президентом компании Викрамом Сингхом Пуния в Москве.



Президент компании «Фармасинтез» рассказал, что за 2016 год предприятию удалось значительно расширить производство, почти в полтора раза увеличить выручку – практически до 10 млрд рублей. Кроме того, готовится к запуску новая линия по производству антибиотиков.



Губернатор отметил, что предприятие успешно развивается и является крупным налогоплательщиком. По итогам 2016 года компания заплатит около полумиллиарда рублей налогов.



Сергей Левченко пригласил «Фармасинтез», как одну из успешных компаний, работающую в Иркутской области, представлять региона на площадке Ассоциации инновационных регионов РФ в рамках Российского инвестиционного форума, который пройдет в конце февраля в Сочи. Там губернатор планирует обсудить с членами Правительства Российской Федерации законодательные поправки, предложенные компанией «Фармасинтез», которые будут направлены на развитие рынка лекарственных препаратов и фармакологических субстанций в России. Байкалинфо