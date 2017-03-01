Дырявые носки

Почему Росстат занижает уровень инфляции?

Ольга КРАСНОВА

Но от действительности никуда не деться. С каждым годом мы живем всё хуже. Скоро будем штопать старые носки. И это подтверждает тот же Иркутскстат: к концу 2016 года на учете в центрах занятости состояли 20,1 тысячи человек, из них безработные - 15,9 тысячи. На 1 февраля 2017 года долг по зарплате составил 90,6 миллиона рублей.Нас успокаивают: официальная инфляция в январе 2017 года составила всего 0,6%. Тем временем показатели «Ромира», которые рассчитываются через формулу дефлятора, отражающего реальные изменения цен на товары и услуги, отмечают месячную инфляцию в 3,2%. Причиной столь резкого роста называют рост цен на продукты (+7%) и алкоголь (+12%).Эта информация бурно осуждается в соцсетях. Люди спрашивают:Ответ очевиден: «надутая» статистика позволяет правительству меньше индексировать зарплату бюджетникам, пенсии и соцвыплаты. Так считают почти 63% участников опроса «Росбалта» (в опросе приняли участие 3000 человек). Около 35% респондентов относятся к этому безразлично, поскольку не ждут от государства поддержки. Чуть больше 2% - с неодобрением.На что надеяться дальше? Пенсионный фонд России призывает молодежь - будущих пенсионеров заранее побеспокоиться о своей старости. Смолоду откладывать на старость - дело правильное и нужное. Однако в России можно годами копить и в момент всего лишиться. Причем пострадать не от мошенников, а от государства, как это случилось с пенсионными накоплениями. Напомним, что общий взнос в пенсионную систему составляет 22%. Из них 16% работодатель отправлял в копилку ПФ, оставшиеся 6% зачислялись на индивидуальные счета, владельцы которых могли ими самостоятельно распоряжаться. Например, разместить в негосударственном пенсионном фонде или в частной управляющей компании. В этом случае деньги не лежали мертвым грузом, а приносили своему обладателю доход. Однако в 2014 году правительство объявило мораторий на накопительную пенсию. Якобы на время. В результате в прошлом году бюджет сэкономил 342 млрд. рублей. А рядовые россияне, по оценке ассоциации негосударственных пенсионных фондов, уже потеряли 1,5 трлн. рублей. Но заморозку пенсионных накоплений продлили до 2019 года.Тем не менее Минфин хочет мотивировать россиян откладывать на старость. Для этого разрабатывают новую систему накопления - индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Накопительная часть пенсии будет формироваться за счет добровольных отчислений самих граждан. То есть работодатель будет выплачивать 22% в обязательную страховую часть пенсии, а сотрудник - дополнительно еще до 6% от зарплаты в ИПК.Сценарий готовящейся налоговой реформы рассказали «Ведомости»: Минфин планирует повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15 процентов (6-8 процентных пунктов пойдут в федеральный бюджет). С 18 до 21 процента повысится налог на добавленную стоимость (НДС). Это бремя бизнесмены постараются переложить на потребителя, в результате люди будут получать меньше, а платить за товары больше.И последний удар в наши ворота: Министерство финансов собирается ограничить оборот наличных денег. Цель - повысить собираемость налогов и сделать экономику более прозрачной. Планируют ввести новый муниципальный налог, размер которого будет зависеть от того, платит человек наличными или по карте. Сумма, выше которой оплата наличными будет запрещена, пока неизвестна.Поддержит ли население инициативу правительства? Как показывает статистика портала «Банки.ру», безналичные платежи предпочитают всего 15% россиян.