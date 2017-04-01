Губернатор хочет вдохнуть жизнь в АЭХК

На днях Губернатор Иркутской области С. Левченко с представителями правительства области прибыл на площадку АЭХК. По итогам деловой экскурсии Правительство Иркутской области выразило намерение оказать содействие в развитии на площадке АЭХК неядерных производств. Для этого очень важного для экономики области и в первую очередь для экономики Ангасрка дела правительственные чиновники постараются привлечь инвесторов с якорными проектами. Об этом в ходе своего визита на предприятие 12 апреля сообщил губернатор Приангарья Сергей Левченко.



Принято решение создать рабочую группу в составе представителей правительства Иркутской области, АО «ТВЭЛ», администрации АГО и АЭХК, которую возглавит зампред правительства-министр экономразвития региона Антон Логашов.



В настоящее время промышленная площадка комбината обладает свободными производственными площадями, развитой транспортной инфраструктурой и системой обеспечения энергоресурсами. Перспективы развития комбината рассматриваются в двух направлениях, отмечают в правительстве Иркутской области.



Первый – проведение работ по выводу из эксплуатации зданий и сооружений остановленных производств. В 2016 году АЭХК вошел в федеральную целевую программу, которая предполагает финансирование работ по данному направлению.



Второй – это открытие неядерных бизнесов. В целях замещения ядерных производств на площадке АО «АЭХК» в разработке находится четыре проекта общепромышленной деятельности: трифлаты, сорбенты, кварц и ниобий – тантал. Напоминаем, что применяют трифлаты( комбинат уже выпускал эту продукцию до реорганизации и имел на мировом рынке широкое распространение) для получения криолита, фтористых производных урана, фреонов, фторорганических веществ, матового травления силикатного стекла (плавиковую кислоту — для прозрачного травления). Необычная растворимость биологических молекул в жидком фтороводороде без разложения (напр., белков) используется в биохимии. Добавление в жидкий фтороводород акцепторов фтора позволяет создавать сверхкислые среды.



Губернатор Иркутской области заявил, что, поскольку на АЭХК большие корпуса, то делать здесь небольшие производства не имеет смысла. Производства должны иметь масштабный характер, считает он.

