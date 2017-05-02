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Первый МС-21 пошёл


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Вчера, 16:38
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Ранее сообщалось, что лайнер должен был пройти летные испытания в феврале-марте 2017 года, но сроки были сдвинуты.

"Отечественный "Аэрофлот" собирался оснастить свои "конюшни" именно этим лайнером. Предполагается, что самолет станет конкурентом Boeing-737 и Airbus A320.

Поставки новых лайнеров начнутся в конце 2018 – начале 2019 года. В России есть заказ примерно на 170 самолетов МС-21.

На поддержку продаж МС-21 до 2025 года потребуется около 200 млрд рублей, передает РИА Новости. При этом около 100 млрд будут выплачены в качестве субсидий лизинговым компаниям для установления конкурентоспособной процентной ставки на самолеты, еще 75 млрд - производителю лайнера на систему послепродажного техобслуживания и гарантию остаточной стоимости.
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