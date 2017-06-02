России нужна "умная" экономика



Первый день работы Форума ознаменовался открытием масштабной выставки в московском ЭКСПО-центре. Спикер отметила, что на экспозиции представлены десятки образцов высокотехнологичной продукции, выпускаемой российскими и белорусскими предприятиями в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, нанотехнологий и других важных областях.

«Здесь представлены предприятия, которые успешно внедряют наукопроизводство и тем самым создают условия для развития умной экономики. Именно такие лидеры составляют основу в строительстве Россией и Белоруссией новой и современной экономики», — считает сенатор.



Валентина Матвиенко отметила, что медлить с её строительством нельзя, так как на глобальном рынке конкуренция растёт с каждым годом.



«Мы должны переходить к активным действиям, чтобы сохранять конкурентоспособность нашей экономики», — призвала спикер.



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