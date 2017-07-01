Объем налогов и платежей, перечисленных группой компаний ИНК (основное добывающее предприятие группы – ООО «Иркутская нефтяная компания») в консолидированный бюджет Иркутской области по итогам шести месяцев 2017 года, составил 6,7 млрд рублей, превысив соответствующий показатель аналогичного периода прошлого года (4,5 млрд рублей) почти в полтора раза. Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда".



Одна из основных причин рекордных отчислений - увеличение цены нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе почти на 40% (средняя цена марки Dubai в этот период составила 51 долл./барр. против 37 долл./барр. годом ранее). Компания полностью выполняет планы по добыче углеводородного сырья.



Наибольший рост отмечен по налогу на доходы физических лиц – 65%, что связано с увеличением числа работающих в группе компаний. По данным на начало июля в предприятиях группы работают почти 6,5 тысяч человек.



Группа компаний ИНК в очередной раз подтвердила статус одного из крупнейших налогоплательщиков региона. Напомним, что объем налогов и платежей, перечисленных группой в консолидированный бюджет Иркутской области в 2016 году составил более 11,1 млрд рублей. Таким образом, доля ИНК в общих доходах бюджета региона по итогам прошедшего года достигла 8,5%. По прогнозам, в 2017 этот показатель может достигнуть 10%.