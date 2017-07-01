.
,

6,7 млрд. рублей в первом полугодии перечислила ИНК


0

Сегодня, 14:19
 Количество просмотров: 28
    

Объем налогов и платежей, перечисленных группой компаний ИНК (основное добывающее предприятие группы – ООО «Иркутская нефтяная компания») в консолидированный бюджет Иркутской области по итогам шести месяцев 2017 года, составил 6,7 млрд рублей, превысив соответствующий показатель аналогичного периода прошлого года (4,5 млрд рублей) почти в полтора раза. Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда".

Одна из основных причин рекордных отчислений - увеличение цены нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе почти на 40% (средняя цена марки Dubai в этот период составила 51 долл./барр. против 37 долл./барр. годом ранее). Компания полностью выполняет планы по добыче углеводородного сырья.

Наибольший рост отмечен по налогу на доходы физических лиц – 65%, что связано с увеличением числа работающих в группе компаний. По данным на начало июля в предприятиях группы работают почти 6,5 тысяч человек.

Группа компаний ИНК в очередной раз подтвердила статус одного из крупнейших налогоплательщиков региона. Напомним, что объем налогов и платежей, перечисленных группой в консолидированный бюджет Иркутской области в 2016 году составил более 11,1 млрд рублей. Таким образом, доля ИНК в общих доходах бюджета региона по итогам прошедшего года достигла 8,5%. По прогнозам, в 2017 этот показатель может достигнуть 10%.
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Эра квантовых компьютеров началась
Захват подпольного казино в Иркутске
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Все новости категории

Спортивные новости
Шевелитесь!
Вплавь по Ангаре
Они всё-таки плывут!
Все новости категории

Реклама


СРОЧНО ТЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
т. 8-950-134-77-30
т. 8-964-809-78-16 _________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Во дворе сбили ребёнка
Докурился
Жёны, телефоны, три ствола
Все новости категории

Общество
Найди Капера
Брызги на виражах
Вместо училища будет школа
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Статей за Июль 2017 (270)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru