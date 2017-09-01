"Роснефть" уже наполовину иностранная

Окончательная структура акционеров «Роснефти» сформирована», – заявил 8 сентября главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин телеканалу «Россия 24». Консорциум швейцарского трейдера Glencore и Катарского инвестфонда (QIA) – QHG Oil, только в начале года купившая 19,5% «Роснефти», намерена продать 14,16%-ный пакет китайской CEFC China Energy, сообщили продавцы.



CEFC заплатит $9,1 млрд (7,5 млрд евро), говорят два источника, близких к разным сторонам сделки. Пакет продается без долга, знает один из них. Сумма сделки предполагает премию 16–16,1% к текущим котировкам. Когда сделка должна закрыться, стороны не сообщают – это предмет «финальных переговоров и одобрения регуляторов». CEFC пишет, что компания уже получила одобрение Комиссии по национальному развитию и реформам Китая.



Зимой 2017 г. QIA и Glencore заплатили 692 млрд руб., или 10,2 млрд евро, за 19,5% «Роснефти». Если сделка с CEFC будет закрыта по объявленной цене, то прежние владельцы заработают на купле-продаже акций «Роснефти» 100 млн евро на двоих. По итогам 2016 г. QHG Oil также получила от «Роснефти» дивиденды на 174 млн евро (по курсу на последний день выплат), еще 116 млн консорциум может получить, если реестр акционеров для выплаты дивидендов за первое полугодие 2017 г. закроется раньше, чем сделка.





После сделки CEFC станет третьим крупнейшим акционером «Роснефти» после госкомпании «Роснефтегаз» (50% плюс 1 акция) и BP (19,75%). Под контролем QIA останется 4,7%, Glencore – 0,5%.

Чем обусловлена премия, стороны не говорят. Непонятно, почему CEFC согласилась ее платить, отмечает управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. Премия полагается за контроль.



В США, например, она составляет от 15 до 50% в зависимости от типа бизнеса. Но в данном случае нет не только контроля, но и возможности существенно влиять на управление компанией, даже если представитель от CEFC войдет в совет директоров. Еще более странно выглядит сделка с учетом того, что QHG Oil покупала свой пакет с 5%-ной скидкой к цене на момент покупки, подчеркивает Вахрамеев.



Без премии и без учета выплаченных дивидендов убыток QIA и Glencore составил бы около 900 млн евро, ведь «Роснефть» с декабря подешевела на четверть. Между тем консорциум покупал пакет в «Роснефти» практически полностью на заемные деньги. Glencore потратила лишь 300 млн евро, QIA – 2,5 млрд евро, а остальное привлекли в банках. Большую часть кредита дал итальянский Intesa Sanpaolo (5,2 млрд евро).

«Роснефть» будет отдавать акционерам не менее 50% чистой прибыли по МСФО.... Ведомости