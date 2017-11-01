В ярмарке недвижимости принимают участие строительные, риелторские компании, кредитные организации и другие. На выставке жители и гости региона могут ознакомиться с основными тенденциями и предложениями на рынке жилья или объекта недвижимости для развития малого и среднего бизнеса.- сказал заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Андрей Макаров.По информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области по состоянию на 1 октября 2017 года на территории Приангарья введено в эксплуатацию 589,6 тыс. кв. м нового жилья, что составляет 65% от установленного плана и на 41% больше, чем за аналогичный период 2016 года.В четвертом квартале 2017 года в эксплуатацию нужно ввести не менее 310,4 тыс. кв. м жилья (35% от плана), что позволит обеспечить достижение планового показателя в 900 тыс. кв. м, в связи с чем необходимо совместными усилиями принять все меры, направленные на достижение поставленных целей.В 2018 году на территории региона планируется ввести в эксплуатацию 950 тыс. кв. м, а с 2019 года в Иркутской области предполагается строить ежегодно более одного млн кв. м нового жилья.- подчеркнул Андрей Макаров.Кроме того, с привлечением средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» ФЦП «Жилище» в 2018 году планируется оказать государственную поддержку в реализации двух проектов комплексного развития территорий путем строительства детских садов в микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска и микрорайоне Луговое Иркутского района.По предварительной информации Минстроя России, на строительство двух детских садов в рамках указанных проектов из федерального бюджета планируется выделить 391,1 млн рублей при софинансировании из областного бюджета в 104 млн рублей, итого – 495,1 млн рублей.Программа выставки «Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты» предусматривает деловые встречи, переговоры, а также проведение круглого стола на тему «Девелопмент в Иркутске: шаг на встречу будущему». Кроме того, для посетителей работает консультационная площадка, где каждый сможет получить необходимую информацию у специалистов отраслевых структур, в том числе органов государственной власти.– сказал первый заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Александр Курбатов.