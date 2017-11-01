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Открылась выставка «Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты»


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Вчера, 15:17
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Открылась выставка «Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты»

Ежегодная отраслевая выставка «Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты» открылась в выставочном комплексе «СибЭкспоЦентр». Ее организаторами стали министерство имущественных отношений Иркутской области и министерство строительства, дорожного хозяйства региона.

В ярмарке недвижимости принимают участие строительные, риелторские компании, кредитные организации и другие. На выставке жители и гости региона могут ознакомиться с основными тенденциями и предложениями на рынке жилья или объекта недвижимости для развития малого и среднего бизнеса.

- За девять месяцев этого года объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» на территории Иркутской области, составил 112,9 млрд рублей, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В структуре строительной отрасли значительная часть работ выполняется в сфере жилищного строительства, - сказал заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Андрей Макаров.

По информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области по состоянию на 1 октября 2017 года на территории Приангарья введено в эксплуатацию 589,6 тыс. кв. м нового жилья, что составляет 65% от установленного плана и на 41% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В четвертом квартале 2017 года в эксплуатацию нужно ввести не менее 310,4 тыс. кв. м жилья (35% от плана), что позволит обеспечить достижение планового показателя в 900 тыс. кв. м, в связи с чем необходимо совместными усилиями принять все меры, направленные на достижение поставленных целей.

В 2018 году на территории региона планируется ввести в эксплуатацию 950 тыс. кв. м, а с 2019 года в Иркутской области предполагается строить ежегодно более одного млн кв. м нового жилья.

- Со следующего года в регионе будет возобновлено финансирование программы по предоставлению социальных выплат гражданам, приобретающим жилье на первичном рынке с помощью ипотечных жилищных кредитов. Проектом областного бюджета на реализацию соответствующих мероприятий в 2018 году предусмотрено 50 млн рублей, - подчеркнул Андрей Макаров.

Кроме того, с привлечением средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» ФЦП «Жилище» в 2018 году планируется оказать государственную поддержку в реализации двух проектов комплексного развития территорий путем строительства детских садов в микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска и микрорайоне Луговое Иркутского района.

По предварительной информации Минстроя России, на строительство двух детских садов в рамках указанных проектов из федерального бюджета планируется выделить 391,1 млн рублей при софинансировании из областного бюджета в 104 млн рублей, итого – 495,1 млн рублей.

Программа выставки «Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты» предусматривает деловые встречи, переговоры, а также проведение круглого стола на тему «Девелопмент в Иркутске: шаг на встречу будущему». Кроме того, для посетителей работает консультационная площадка, где каждый сможет получить необходимую информацию у специалистов отраслевых структур, в том числе органов государственной власти.

- Выставка за долгие годы своего существования зарекомендовала себя как авторитетная бизнес-площадка, где сходятся интересы всех участников и укрепляется взаимодействие между ними, – сказал первый заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Александр Курбатов.

irkobl.ru
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