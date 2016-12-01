Это политика!

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Сегодня, 15:03
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Уходящий 2016-й принёс в мир моды тектонические сдвиги. В течение года «Модная колонка» фиксировала основные тренды, а теперь давайте сложим пазлы и посмотрим, какая картина получается.

Мода перестаёт быть искусством и превращается в медиа. Такой вердикт вынес аналитик самого продвинутого российского фэшн-портала «Бюро 24/7» Игорь КОЛЕСНИКОВ.

- Сегодня в ней, пожалуй, больше высказываний, чем в рок-музыке. Мода теперь больше не про красоту, а про месседж. Каждая вещь - высказывание: про боль, проблему, культурные коды. Мода 2016-го - это уже не про крой и фасон, это чистая политика.

Яркий пример - розовый бомбер марки ZDDZ, посвященный трагедии с подводной лодкой «Курск», или толстовка, как из 90-х, с надписью «Земфира». Или вот пример. До середины года мода осторожно «голосовала» за Хилари КЛИНТОН, сделав гвоздем сезона любимый фасон кандидата в президенты – платье «холодное плечо», представляющее собой черную водолазку с вырезами в верхней части. Поражение Хилари показало: за вас может быть хоть весь мировой медиа-мейнстрим, включая индустрию моды с ее мощным глянцем, но это не спасёт, если народ вас разлюбил. Однако и Мелании ТРАМП до народной любви далеко.

Удивить нас теперь сложно. Апогеем усилий со стороны звезд стали «голые платья», когда в начале года на красных дорожках знаменитости появлялись чуть ли не в чём мать родила под девизом «меньше ткани - больше тела». Походили голыми, привлекли внимание, дальше что? Бомберы «Земфира» и сапоги-гамаши из спандекса – вот что мы увидели к концу года на тех же дорожках. А кто у нас первая леди в деле утверждения новых, в том числе «хулиганских», трендов? Трудно поверить, но до сих пор 58-летняя Мадонна. О ней мы писали в марте, потому что все коллекции весны-2016 делали ссылку на образы Мэдж, ужасные и незабываемые. И она же стала «женщиной года», по версии журнала Billboard. Кстати, во время мирового турне певица отдала дань легендарному певцу Принсу, ушедшему из жизни 21 апреля 2016-го. А на самой церемонии Billboard «женщина, которая говорит» заявила, что в мире царит сексизм, женоненавистничество и мужской шовинизм, она благодарна за признание её способности успешно работать в такой атмосфере уже 34 года. По её словам, в музыке она вдохновлялась примером Дэвида БОУИ и, глядя на него, решила: можно делать что угодно. «Оказалось, правил нет, если ты мальчик. А если девочка - есть». О, Мадонна! Как всегда, впереди планеты всей: в одной речи программное заявление на десятилетие вперед.

Во-первых, упоминание Дэвида Боуи отнюдь не случайно, с его смерти начался этот год, и, как следовало ожидать, знаковая фигура 70-х оказала влияние на моду, в особенности на бьюти-тренды. Если в сфере одежды больших перемен не наблюдается уже очень давно, то в мире косметики революционные события следуют одно за другим. Сияние превратилось в стробинг, выделение скул стало контурингом. А еще появились глиттер (обклеивание губ блестками), дрейпинг (техника коррекции скул – как раз в духе Боуи), глайды (гибрид помады и блеска) - можно уже толковый словарь составлять. Под влиянием того же Боуи фирма «M.A.C.» выпустила линию декоративной косметики… для мужчин. Воистину «правил нет, если ты мальчик». Но и от «правил для девочек» мода сейчас отказывается. В частности, женщины элегантного возраста интересуют её сегодня куда больше, нежели несовершеннолетние старлетки. Примеров «Модная колонка» приводила массу, и вот новый: легендарная 70-летняя актриса Шарлота РЕМПЛИНГ стала лицом коллекции весна-2017 дома Loewe. Не угасает и интерес к манекенщицам plus size, чьи объемы намного больше модельных стандартов. Набирает обороты движение «Бодипозитив»: женщины учатся воспринимать себя такими, какие есть, со всеми морщинами, целлюлитом и прочими особенностями, с которыми ранее надлежало вести непримиримую борьбу. Отсюда и увлечение одеждой oversize - платья свободного кроя, пиджаки в мужском стиле отвлекают внимание от фигуры. Самыми красивыми сейчас признаются женщины за 40. Так, в прошлом году список американского издания People возглавляла 50-летняя Сандра БАЛЛОК, в этом году – давняя соперница Анджелины ДЖОЛИ 47-летняя актриса Дженнифер ЭНИСТОН, у которой Энджи увела Брэда ПИТТА. Но в этом году пара «Бреджолина» распалась, произошло множество других перемен, которые сдвинули незыблемую Джоли с пьедестала. Новой королевы пока нет, но свято место пусто не бывает. Скорее всего в 2017-м она появится и принесет с собой новые тренды. Поживем – увидим. И непременно расскажем.

Наталья ЧЕРНЫХ, аналитик моды
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