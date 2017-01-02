Новая икона стиля Блейк ЛАВЛИ на «Золотом глобусе-2017» почти в точной копии прошлогоднего наряда Леди Гаги.

Наталья ЧЕРНЫХ

Очередным доказательством того, что мода перестала быть искусством и чрезмерно увлеклась политикой, стало шокирующее «заявление» Лолы КЕРК, примы сериала «Моцарт в джунглях». На красной дорожке молоденькая актриса продемонстрировала «первобытную красоту», появившись в безупречном нежно-розовом платье, усыпанном анютиными глазками. Но публика обомлела вовсе не от него, а от… небритых подмышек красотки, и сегодня весь мир старается «переварить» увиденное. Выяснилось, что таким образом Лола выразила протест против неестественности Голливуда, который сильно «давит» на женщин, заставляет их стесняться своего возраста, параметров и даже гендерной роли. Вот им как несладко в Голливуде-то, оказывается!Некоторое время назад Натали ПОРТМАН призналась, что не раз за главную роль ей платили намного меньше, чем партнеру по съемочной площадке, только на основании того, что она женщина. Однако подобных акций протеста признанная интеллектуалка Голливуда все же избегала и в очередной раз продемонстрировала идеальный вкус, придя на церемонию в совершенно простом, но невероятно утонченном платье от Прада канареечного цвета. А вот Керк решила бунтовать прямо на красной дорожке. На подобный шаг в свое время решались Мадонна и Джулия РОБЕРТС, сочетавшие небритые подмышки с элегантными платьями.На «Золотом глобусе-2017» можно отметить еще один интересный момент. Знаменитости, которые еще совсем недавно считались эталонами вкуса, пришли на церемонию в платьях, которые все критики признали наихудшими. Так, 52-летняя Сара Джессика ПАРКЕР, которой можно было бы уже вручить премию за количество мемообразующих нарядов (вызывающих шквал подражаний), пришла с прической а-ля Юлия ТИМОШЕНКО, в белом платье невесты с уродливыми рукавами, не подходящим ей ни по фигуре, ни по возрасту. Вряд ли кто из модниц решится скопировать такое. Почти ровесница Паркер Николь КИДМАН тоже продемонстрировала платье с отдельными от него рукавами, в котором было столько деталей, что критики сбились со счету: тут тебе и блестки, и бахрома, и рюши, и перья, и узоры, и прозрачность. Созерцать без жалости подобное невозможно, в претензии на оригинальность сквозит какая-то возрастная паника и страх быть свергнутой с пьедестала.А молодежь тем временем наступает дивам на пятки, причем делает это грамотно, не стесняясь копировать лучшее. Самым великолепным нарядом церемонии единодушно признано творение Версаче из чёрного бархата со шлейфом, с золотым оплечьем и карманами. К нему актриса Блейк ЛАВЛИ, которая с недавних пор признаётся новой иконой стиля, подобрала два одинаковых браслета с массивными квадратными изумрудами. И всё было бы замечательно, но… буквально в прошлом году точно такой же наряд Леди Гаги был признан верхом шика. А несколько лет назад, находясь в зените славы, нечто подобное показывала и Анжелина ДЖОЛИ, только вместо браслетов были серьги с огромными колумбийскими изумрудами. Похоже, в моде намечается смена поколений: прежние иконы стиля явно сдают позиции, уступая место молодым и хитреньким. Блейк Лавли в плагиате никто не обвинил, а вот те, кто решился на эксперимент, отступив от голливудских канонов, проиграл. Например, критики не упустили случая потешиться над странным нарядом Джессики БИЛЛ от Луи ВЬЮТТОНА: юбка из твида с шерстяными аппликациями выглядела на красной дорожке нелепо.Можно смело утверждать, что в этом году дизайнеры и звёзды ищут выход из «кризиса нарядности». Однако первые попытки отойти от набивших оскомину голливудских канонов выглядят неуклюже. Как видно на примере Блейк Лавли, повторяющийся из года в год чёрный бархат в пол выглядит пока убедительнее, нежели твид, а тем более небритые подмышки. Так что в ближайшее время оставаться невредимыми в джунглях шоу-бизнеса по-прежнему будут утонченные «Моцарты» - те, кто одевается соответственно возрасту и делает ставку на элегантность, избегая «жутких розочек», просвечивающего нижнего белья, глубокомысленных вырезов и прочих «оригинальных» деталей. И если даже звёзды не стесняются копировать друг у друга наряды, то нам тем более не зазорно следовать лучшим образцам вместо сомнительных экспериментов.