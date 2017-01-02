Копируем идею



Наталья ЧЕРНЫХ

Стоит признать, давно уже мы не видели столь потрясающе элегантных нарядов, каким сразила Мелания Трамп. Для своего первого появления в качестве первой леди США она выбрала нежно-голубое платье-футляр, жакет-болеро с рукавом три четверти и длинные перчатки в тон. Конечно, блогеры тут же не преминули сравнить её с Жаклин КЕННЕДИ, среди эталонных образов которой и впрямь нашёлся очень похожий, вплоть до перчаток. Разве что шляпкой-таблеткой Мелания решила манкировать, чтобы не создавать слишком уж очевидной параллели. «Похоже, Мелания так и не нашла личного дизайнера и решила просто скопировать стиль Жаклин», - злорадствуют пользователи социальных сетей.Отметим, что пример для подражания выбран всё-таки достойный, во всяком случае Мелания затмила Мишель ОБАМУ, одетую в пальто цвета марсала, вышедшего из моды. Что же касается дизайнера, то она его найдёт. Для инаугурационного бала, состоявшегося тем же вечером в конференц-центре имени Уолтера ВАШИНГТОНА, она выбрала белое приталенное платье с открытыми плечами, вырезом «нога Джоли» и подпоясанное тонким красным ремешком. Над этим образом первой леди поработал бывший арт-директор американского дома Carolina Herrera француз Эрве ПЬЕР. Сама Каролина ЭРРЕРА не раз заявляла, что для нее будет огромной честью одевать президентскую семью.Для многих этот выбор стал полной неожиданностью, так как основными фаворитами гонки считались Ральф Лорен и Карл ЛАГЕРФЕЛЬД. Однако Эрве Пьер тоже не новичок в модной индустрии, в течение последних четырнадцати лет он работал в американском модном доме Carolina Herrera и уже создавал наряды для Хиллари КЛИНТОН, Лоры БУШ и Мишель Обамы. Тем не менее после ухода из Carolina Herrera 11 месяцев назад о нём до сегодняшнего дня не было слышно.Примечательно, что наряд Эрве Пьер создавал совместно с самой Меланией. И это тоже даёт повод сравнивать её с Жаклин Кеннеди, которая над многими своими образами трудилась вместе с любимым дизайнером Олегом КАССИНИ. «Мелания чётко знает, как она хочет выглядеть, и изменять своим стилевым предпочтениям из-за нового статуса не собирается», - отметил Эрве Пьер в интервью.Это означает, что у первой леди всё-таки есть собственный стиль, который не зависит от наличия персонального дизайнера, и этому у неё стоит поучиться. Бывшая модель Мелания КНАУСС прекрасно осознаёт, что её внешность лишена недостатков, поэтому во всех случаях отдаёт предпочтение нарядам в облипочку с силуэтом песочные часы в отличие, кстати, от Жаклин Кеннеди, которая любила вещи посвободнее, прямоугольной конфигурации, опять же в силу особенностей своей фигуры.Именно этим принципом должны руководствоваться и мы, подбирая вещи для себя: честно оценить свои параметры и стараться подчеркнуть лучшие. Легендарная актриса Марлен ДИТРИХ говорила: «Я знаю, что у меня неидеальные ноги, но я знаю, что с ними делать». При этом ноги Дитрих в течение нескольких десятилетий считались в киноиндустрии эталонными. Такой же иконой стиля чуть позже стала и Жаклин Кеннеди, хотя в своей внешности она находила множество недостатков и свой стиль выработала, отталкиваясь от них. Именно поэтому копировать имеет смысл только идею, общие принципы, но подбирать вещи по цвету и силуэту надо непосредственно к своим особенностям, как это и сделала Мелания Трамп.