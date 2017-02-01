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Цвет весны


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Сегодня, 11:27
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В этом году все весенние эксперименты сосредоточены в области цвета. Приветствуются самые необычные сочетания оттенков. Помните, что одежда создаёт настроение, а настроение – события нашей жизни.

Цвет весны
Вечернее платье из денима оттенка «Ниагара» в коллекции Каролины ЭРРЕРЫ.

Каждый сезон институт Pantone публикует полный обзор модных оттенков, которым руководствуется фэшн-индустрия. В соответствии с последним прогнозом главным цветом грядущей весны объявлен «гринери» (greenery) - цвет молодой листвы. Оптимистичный и свежий, этот оттенок буквально заряжает энергией, но является чрезвычайно сложным для «употребления», поскольку мало кому подходит. Однако настоящих модниц это, конечно, не останавливает. Никто ведь не говорит, что его обязательно носить к лицу, поэтому в ход идут юбки, брюки и сумочки. Как в природе зелень является фоном для всего остального, так и «гринери» прекрасно сочетается со всей весенней палитрой, причем рядом с ним каждый цвет кажется ярче, чем он есть на самом деле. А это как раз тот результат, которого нужно добиваться: мы должны быть яркими как никогда. Для этого надо пробовать смешивать только сочные оттенки, причем в таких сочетаниях, которые раньше и в голову бы не пришли: оранжевый и пурпурный, изумрудный и синий, серый и желтый…

Справедливости ради надо сказать, что в гамме «Пантон» есть и другой оттенок зелёного - нейтральный хаки. Он отлично звучит как соло в платьях сафари или милитари, так и в «хоровом исполнении», когда миксуются самые разные цвета. Например, очень красиво смотрятся брюки хаки с розовой рубашкой...

Наталья ЧЕРНЫХ

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ
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