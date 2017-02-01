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Если смотреть глобально, то последние двадцать лет мода занималась тем, что перетаскивала женские идеи в мужской гардероб. В результате он пополнился необычайными расцветками вроде розового и персикового, принтами в цветочек и «леопард», узенькими брючками, разнообразными сумочками. Постепенно брутальность сошла на нет, самым популярным образом стал «Талантливый мистер Рипли», похожий на гайдаевского Шурика, только сильно примоднённый. Обаятельный, интересный, но, надо заметить, не самый привлекательный для женщин тип. Не стоит тешить себя иллюзиями, что идеи эти остались чисто подиумными, молодым людям они пришлись вполне по вкусу, достаточно посмотреть на иркутских студентов в коротких штанишках и маечках в обтяжку. В общем, мужчинам понравилось наряжаться. Нельзя сказать, что это вызывает у прекрасной половины восторг. Скорее, наоборот. Как мужчина с подозрением смотрит на женщину в пиджаке оверсайз, ботинках-оксфордах и портфелем под мышкой (самый модный лук последнего десятилетия), так и женщина не принимает всерьёз «студента» в канареечных брюках.А чего мы хотели? Мы первые начали. Со времен ШАНЕЛЬ, отстояв право носить брюки, регулярно только и делали, что заныривали в мужской гардероб и присваивали то сорочки, то свитера, потом галстуки, сейчас куртки-бомберы… Не осталось ни одной мужской вещи, которую бы не могла носить женщина. И когда слабый пол начинает жаловаться на то, что «настоящие мужчины перевелись», и вопрошать, кто же в этом виноват, меня терзают смутные догадки, что всё-таки мы сами. Благо мы существа гибкие и, почуяв неладное, бросились исправлять ошибки. Не случайно популярностью стали пользоваться ТВ-программы типа «Модного приговора», а также разнообразные тренинги по накачиванию себя «женской энергетикой».Психолог Марк ИФРАИМОВ говорит: «Чем больше женственности, тем больше у вас возможностей. Но не все понимают, что именно женственность вызывает желание сотрудничать, помогать и заботиться о женщине. Проще говоря, давать ей больше денег». Так что, как ни крути, начинать придётся всё-таки с себя. А там, глядишь, и мужчины подтянутся.Мода уже уловила женские чаяния: мужчины на подиумах стали выглядеть более брутально. Самое отрадное, исчезают дурацкие «дудочки», им на смену приходят нормальные широкие брюки, даже чересчур широкие, как в 50-е. Правда, еще есть над чем работать: большинство моделей по-прежнему коротковаты...