Пусть говорят

Ушедший в историю 2016-й принёс в мир моды тектонические сдвиги. Давайте посмотрим, какие мегатренды набрали силу и окажут огромное влияние на нас в будущем.
Мода перестаёт быть искусством и превращается… в медиа. Такой вердикт вынес аналитик продвинутого российского фэшн-портала «Бюро 24/7» Игорь КОЛЕСНИКОВ: «Сегодня в ней, пожалуй, больше высказываний, чем в рок-музыке. Мода теперь больше не про красоту, а про месседж. Каждая вещь - высказывание: про боль, проблему, культурные коды.
Мода 2016-го - это уже не про крой и фасон, это чистая политика». Яркий пример - розовый бомбер марки ZDDZ, посвященный трагедии с подводной лодкой «Курск», или толстовка, как из 90-х, с надписью «Земфира». Или вот пример: до середины года мода осторожно голосовала за Хиллари КЛИНТОН, сделав гвоздем сезона любимый фасон кандидата в президенты – платье «холодное плечо», представляющее собой длинную водолазку с вырезами в верхней части. Поражение Хиллари показало: за вас может быть хоть весь мировой медиа мейнстрим, включая индустрию моды с ее мощным глянцем, но это теперь никак не спасает, если народ вас разлюбил. Однако и Мелании ТРАМП до народной любви далеко. Во всяком случае именно эта далекая от политики красавица внезапно стала объектом мизогинистической травли и слат-шейминга, особенно после того, как во время победной речи Дональда появилась перед почтенной публикой без лифчика. «Что она хотела этим сказать?»
- недоумевал честной народ, и сам факт постановки вопроса свидетельствует, что одежда больше чем когда-либо является высказыванием, нежели украшением.
Наталья ЧЕРНЫХ,
аналитик моды
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться можно по т. 52-29-55
А также на нашем сайте angvremya.ru