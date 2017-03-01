Цветок в доспехах

Самой нашумевшей в этом сезоне стала коллекция ДИОР. Впервые в истории дома созданием вещей занималась женщина, итальянка Мария Грация КЬЮРИ, которая, по её словам, обладает феминистическим взглядом на современную моду. Сохранив ДНК марки, модельер смогла продемонстрировать все основные тренды наступающей весны, а заодно и современное понимание женственности.Похоже, культ молодости возвращается, а вместе с ним какой-то нездоровый интерес ко всему детскому - сандаликам, носочкам, цветочкам и косичкам.
Рекламная кампания Диор сразу бросается в глаза: есть в ней что-то принципиально новое. Ах да, мы уже успели отвыкнуть от юных барышень в качестве моделей, тем более у Диор (сам маэстро предпочитал для демонстрации своих изделий манекенщиц не моложе тридцати лет). А тут 19-летние Рут и Мэй БЕЛЛ, близняшки, фея и сорванец. Рут два года назад произвела сенсацию своей стрижкой ёжик. На контрасте с её дерзким мальчишеским образом Мэй воплощает классическую женственность благодаря длинным волосам. Для рекламы Диор девушек запечатлела фотограф Брижитт ЛАКОМБ, явно намекая, что в каждом из нас скрыто и мужское, и женское. Это единство противоположностей Кьюри увидела в Жанне д’АРК. Образ воинственной девы модельер взяла за основу своей коллекции, только заковала её не в рыцарские доспехи, а в форму фехтовальщиков.
К слову, спорт остаётся одним из ведущих трендов. За ним будущее, говорит Донателла ВЕРСАЧЕ и посвящает всю коллекцию серфингистам. Так что со стороны Кьюри обыграть форму фехтовальщиков вполне в духе сезона.
Еще один экивок в сторону спорта – активное использование в составе костюмов бралетта - мягкого бюстгальтера без косточек, какой бывает у купальников. Конечно, он напоминает нижнее бельё, однако выбор тканей и отделка (например, мех у ПРАДА) говорят, что перед нами очередное воплощение кроп-топа, которому нашлось место и в коллекции Диор. В ней, несмотря на спорт-шик, вообще много игр с нижним бельём, которое просвечивает сквозь тюлевые юбки, кружевные мини-платья и прозрачные топы...
Наталья ЧЕРНЫХ,
аналитик моды
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться можно по т. 52-29-55
А также на нашем сайте angvremya.ru