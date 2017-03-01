Цветок в доспехах



Наталья ЧЕРНЫХ,

аналитик моды

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Рекламная кампания Диор сразу бросается в глаза: есть в ней что-то принципиально новое. Ах да, мы уже успели отвыкнуть от юных барышень в качестве моделей, тем более у Диор (сам маэстро предпочитал для демонстрации своих изделий манекенщиц не моложе тридцати лет). А тут 19-летние Рут и Мэй БЕЛЛ, близняшки, фея и сорванец. Рут два года назад произвела сенсацию своей стрижкой ёжик. На контрасте с её дерзким мальчишеским образом Мэй воплощает классическую женственность благодаря длинным волосам. Для рекламы Диор девушек запечатлела фотограф Брижитт ЛАКОМБ, явно намекая, что в каждом из нас скрыто и мужское, и женское. Это единство противоположностей Кьюри увидела в Жанне д’АРК. Образ воинственной девы модельер взяла за основу своей коллекции, только заковала её не в рыцарские доспехи, а в форму фехтовальщиков.К слову, спорт остаётся одним из ведущих трендов. За ним будущее, говорит Донателла ВЕРСАЧЕ и посвящает всю коллекцию серфингистам. Так что со стороны Кьюри обыграть форму фехтовальщиков вполне в духе сезона.Еще один экивок в сторону спорта – активное использование в составе костюмов бралетта - мягкого бюстгальтера без косточек, какой бывает у купальников. Конечно, он напоминает нижнее бельё, однако выбор тканей и отделка (например, мех у ПРАДА) говорят, что перед нами очередное воплощение кроп-топа, которому нашлось место и в коллекции Диор. В ней, несмотря на спорт-шик, вообще много игр с нижним бельём, которое просвечивает сквозь тюлевые юбки, кружевные мини-платья и прозрачные топы...