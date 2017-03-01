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Жутко красиво


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Вчера, 12:56
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Помните ли вы себя в детстве? Как красили маминой помадой губы, мерили её туфли поверх носочков, надевали красное с оранжевым и казались себе жуткой красавицей? Если нет, придётся вспомнить. Мода бредит нежным возрастом.

Жутко красиво
После работы на речку купаться приглашают модели с показа “Миу Миу”.
Фото с сайта Иль де Боте


«Это не девочка, это беда, я с такой, как она, ни за что, никогда», - примерно такими словами из песни группы «Тестостерон» можно описать то, что видишь на подиумах и в рекламе. Если осенние коллекции создавались с изрядной долей юмора, то теперь к этому добавилась ещё и детская непосредственность. Коротюсенькие платьишки беби-долл, рюшечки-оборочки, сандалики, носочки, цветочки, косички, бантики… Досадно только, что взрослый человек носить такое не будет. Тогда для чего всё это? Для настроения, разумеется. Знаете, как бывает: посетишь детский утренник и волей-неволей наполнишься ощущением счастья. Дизайнеры словно говорят: слишком долго мы идём на поводу у рецессии, пора махнуть на нее рукой да пуститься во все тяжкие.

Именно так, на зашкаливающем позитиве, проходили показы весенне-летнего сезона - под зажигательную музыку, ярко, а у Стеллы МакКАРТНИ и ДОЛЬЧЕ и ГАББАНА модели пустились в пляс прямо на подиуме! Вместо относительно взрослых манекенщиц вновь мелькают совсем юные создания. Впадая в детство, мода буквально балансирует на грани маразма.

Смотрим показ “Миу Миу”. Девчонки вышагивают по подиуму в купальных шапочках, облепленных цветочками, и в сланцах для песочницы. Точь-в-точь такие я покупала сынишке прошлым летом. А вот сумочки “Фенди”: с яркими лилиями 3D и огромными пушистыми помпонами-ягодами. Даже шипы пластмассовые, разноцветные и совсем не пугающие. Рекламирует их этакая «Пеппи Длинный чулок», у которой волосы заплетены в два хвостика, а ножки обуты в полосатые кеды.

Принты и вышивки на изделиях напоминают детские рисунки или иллюстрации к книжкам, возвращая нас в мир муми-троллей и сказочных джунглей. По платьям от Дольче и Габбана рассыпаны рожки мороженого, от «Андерковер» – музыкальные инструменты. И всё это сдобрено бантами, рюшами, кружевами и даже узелками.

Наталья ЧЕРНЫХ

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