Сколько весит счастье?

Фото с сайта http://www.chipolletto.com/

Наталья ЧЕРНЫХ

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

В 70-х годах экономист Ричард ИСТЕРЛИН обнаружил парадокс: деньги помогают стать счастливее, но только до определённого момента. Как только нам хватает на всё необходимое, удовольствия от денег становится всё меньше, каким бы большим ни был доход.Доктор Томас ДЖИЛОВИЧ, работающий в Корнелльском университете, пришёл к выводу: думая, что удовольствие от покупки вещей можно получать бесконечно, мы совершаем ошибку. Доктор Джилович два десятилетия изучал, как изменяются ощущения при совершении покупки. Мы тратим деньги, получаем в обмен на них вещи, и в этот момент радость очень сильна. Но проходит время, мы привыкаем к тому, что у нас есть, эмоции гаснут, и покупка уже не вызывает радости, хочется купить ещё одну юбку, найти квартиру побольше или пересесть в машину помощнее. Мы опять тратимся на вещи, и они снова нам надоедают. Получается, главный враг нашего счастья - привычка.Джилович также выяснил, что воспоминания о впечатлениях, путешествиях или новые умения, в которые были вложены деньги, радуют гораздо больше, и их ценность только растёт.Мы привыкаем именно к тому, что остаётся с нами надолго, и в этом вопросе вещи, превращаясь в рутину и обыденность, сильно проигрывают впечатлениям и опыту. Чем дольше рядом с нами предмет, тем меньше он нас интересует. А любые впечатления становятся неотделимой частью нашего «я». Опыт не статичен, он накапливается, меняется в зависимости от наших взглядов. Вещи остаются такими же или изнашиваются, а опыт встраивается в нас и формирует личность.