Волос мастера боится

Фото предоставлено М.В. КОРЧУГАНОВОЙ, директором филиала ИКЭСТ

Анастасия

ТЮЛЬПАНОВА

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Участников чемпионата оценивали в категориях «Юниор» и «Мастер». Практически весь пьедестал почёта заняли студентки и преподаватели ангарского филиала Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма.В категории «Юниор» 1-е место заняла Галина ЮДИНЦЕВА, студентка 2-го курса, специальность «Парикмахерское искусство». 3-е место – Ирина БОРОДАВКИНА, 2-й курс (кстати, за день до чемпионата Сибири Ира Бородавкина заняла 3-е место в полуфинале чемпионата России по парикмахерскому искусству в номинации «Фантазийный образ»).В номинации «Мастер» гран-при по парикмахерскому искусству взяла мастер производственного обучения ангарского филиала Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма Наталья Владимировна БАКУНОВА. Она же стала победителем в номинации «Торжественная причёска. Выпускной» и получила вторые места за лучший детский образ и за салонное детское плетение.