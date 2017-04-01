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Волос мастера боится


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Волос мастера боится

23 и 24 марта в иркутском Сибэкспоцентре проходил четвёртый чемпионат Сибири и Дальнего Востока по визажу, парикмахерскому искусству, моделированию и дизайну ногтей, моделированию взгляда.

Волос мастера боится
Обладатель гран-при чемпионата Сибири и Дальнего Востока Наталья БАКУНОВА (справа) более 10 лет учит студенток своему искусству.
Фото предоставлено М.В. КОРЧУГАНОВОЙ, директором филиала ИКЭСТ


Участников чемпионата оценивали в категориях «Юниор» и «Мастер». Практически весь пьедестал почёта заняли студентки и преподаватели ангарского филиала Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма.

В категории «Юниор» 1-е место заняла Галина ЮДИНЦЕВА, студентка 2-го курса, специальность «Парикмахерское искусство». 3-е место – Ирина БОРОДАВКИНА, 2-й курс (кстати, за день до чемпионата Сибири Ира Бородавкина заняла 3-е место в полуфинале чемпионата России по парикмахерскому искусству в номинации «Фантазийный образ»).

В номинации «Мастер» гран-при по парикмахерскому искусству взяла мастер производственного обучения ангарского филиала Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма Наталья Владимировна БАКУНОВА. Она же стала победителем в номинации «Торжественная причёска. Выпускной» и получила вторые места за лучший детский образ и за салонное детское плетение.

Анастасия
ТЮЛЬПАНОВА

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